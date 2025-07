Le mercato est lancé depuis plusieurs semaines déjà. Avant même son ouverture officielle, l’ASSE avait levé les options d’achat de Cardona et Bernauer. Peu après, le milieu de terrain Mahmoud Jaber rejoignait le club en provenance du Maccabi Haïfa. Aujourd’hui, les dirigeants stéphanois ont finalisé l’arrivée d’un jeune défenseur plein de promesses.

L’ASSE entend frapper fort cet été afin de se donner les moyens de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. L’une des priorités du board est de reconstruire une défense qui a montré trop de failles l’an passé. Avec 77 buts encaissés en 34 journées, ce qui faisait la force des Verts lors de leur remontée est devenu leur principal point faible.

Plusieurs départs ont d’ailleurs été actés : Yunis Abdelhamid est parti libre, tout comme Anthony Briançon qui a signé à Pau. Pierre Cornud a, lui, retrouvé le Maccabi Haïfa un an après son arrivée dans le Forez. Louis Mouton s’est engagé avec Angers, tandis qu’Ibrahim Sissoko a été libéré de sa dernière année de contrat et a pris la direction de Bochum, en 2e division allemande.

L’ASSE, seule capable de marquer les esprits lors du mercato en Ligue 2 ?

Alors que la crise financière pèse lourdement sur les clubs de Ligue 2, limitant leur capacité à recruter des joueurs valorisés à plusieurs millions d’euros, l’AS Saint-Étienne fait figure d’exception. Le club dispose des moyens pour investir sans avoir besoin de vendre et peut ainsi attirer des profils ambitieux et compétitifs.

Un gros coup pour le club stéphanois

L’ASSE a foncé sur Chico Lamba, auteur d’un Euro Espoirs 2025 très convaincant. Du haut de ses 1,90 m, le défenseur central portugais a séduit le staff stéphanois. Formé au Sporting Portugal et évoluant actuellement à Arouca (D1 portugaise, 28 matchs en 2024-2025), il est estimé à 3 millions d’euros, mais les Verts devraient débourser plus de 6 millions pour boucler l’opération. Déjà présent dans la Loire ce week-end, le joueur a passé sa visite médicale et signé son contrat en Vert

Chico Lamba nouveau défenseur des Verts

L’ASSE a officialisé aujourd’hui l’arrivée de Chico Lamba : "Chico Lamba, défenseur international Espoirs portugais de 22 ans, rejoint l’ASSE jusqu'en 2029 en provenance du FC Arouca (Portugal).

Après les levées des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, ainsi que la signature de Mahmoud Jaber, l’AS Saint-Étienne enregistre l’arrivée d’un quatrième renfort en la personne de Chico Lamba. Âgé de 22 ans, le défenseur central débarque dans le Forez en provenance du FC Arouca (Portugal).