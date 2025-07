Alors que ça a fuité dans la presse dimanche après midi, l’ASSE a officialisé aujourd’hui, lundi, la signature de Chico Lamba, 22 ans, en provenance du club portugais d’Arouca. Ce défenseur central au gabarit impressionnant (1,90 m, 86 kg) s’engage avec les Verts, dans l’optique de renforcer la charnière stéphanoise. Formé au Sporting CP et joueur d'Arouca depuis juin 2024, Lamba débarque en Ligue 2 avec la mission claire de stabiliser l’arrière-garde forézienne.

Ancien international U19 portugais et double nationalité Guinée‑Bissau/Portugal, Chico Lamba est un défenseur moderne, capable de relancer proprement et de lire le jeu. En 2024‑2025 avec Arouca, il a disputé 28 matchs, inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Ses performances font de lui un joueur prometteur, alliant physique, intelligence de placement et qualité technique.

Chico Lamba : ambitions et prochains objectifs à l'ASSE

Sur la saison à venir, l'ASSE fait le pari d’un renouveau défensif. Lamba devrait rapidement former un duo central solide avec Maxime Bernauer ou Mickaël Nadé, capable de répondre aux défis de la Ligue 2. Le club attend de lui une présence constante, une autorité sur le terrain et des relances propres pour dynamiser le jeu des Verts. Pour les supporters, l’enthousiasme est palpable : Lamba symbolise l’équilibre entre jeunesse, potentiel et sérieux défensif.

L’arrivée de Chico Lamba marque un tournant dans la stratégie de l’ASSE : le duo jeunesse et performance semble enfin en place. Si son adaptation est rapide, les supporters stéphanois peuvent espérer voir émerger un pilier de la défense verte dès la saison 2025‑2026.

Les réactions d’Horneland et Lamba

Chico Lamba : "Je suis très heureux et fier de signer dans ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Plus jeune, j’ai regardé des matches des Verts, je me souviens de ceux d’Aubameyang par exemple et j’ai déjà vu des images de l’ambiance incroyable qu’il y a dans le Chaudron, de la présence des supporters dans les stades partout en France. J’ai vraiment hâte de faire mes premiers pas en Vert, de jouer mon premier match devant ces supporters et d'aider l’ASSE à atteindre ses objectifs !"

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "Nous sommes très heureux d’accueillir Chico au sein du club. C’est un joueur talentueux et intelligent. Il rejoint l’AS Saint-Étienne pour poursuivre son développement avec l’équipe et l’ensemble du club. Chico fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il se distingue par sa forte personnalité et un vrai mental de gagnant. Nous avons hâte de commencer à travailler avec lui !"

