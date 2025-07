Ibrahim Sissoko est parti de l’AS Saint-Étienne libre de tout contrat il y a quelques jours. Il n’a pas mis longtemps à se distinguer avec son nouveau club. Recruté par le VfL Bochum, relégué en Bundesliga 2 cette saison, l’attaquant malien a ouvert son compteur ce dimanche. Une rencontre jouée face au Wuppertaler SV lors d’un match de préparation remporté 5-0 par les siens.

L’ex-Stéphanois a été titularisé en pointe à l’occasion de cette seconde rencontre amicale estivale. Il n’a eu besoin que de 20 minutes pour se mettre en évidence. Bien servi par un centre millimétré de Maximilian Wittek, Sissoko a placé une frappe enroulée imparable, signant ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une réalisation bienvenue, lui qui reste sur une saison globalement décevante avec Saint-Étienne, où il n’a jamais vraiment convaincu.

Un autre but lui sera refusé quelques minutes plus tard pour une position de hors-jeu. Il sera remplacé à la mi-temps dans le cadre d’un large turnover voulu par l’entraîneur Dieter Hecking, qui a fait tourner tout son effectif durant la rencontre.

Une seconde période à sens unique

Après la pause, Bochum a haussé le rythme. Moritz Broschinski, très en jambes, a inscrit un triplé (48e, 73e, 88e sur penalty). Le jeune Mathis Clairicia, recruté récemment à Châteauroux, s’est également illustré. Il a inscrit un joli but à la 53e minute, après une belle accélération côté gauche.

Réduits à dix après l’expulsion de Dervisevic pour une faute sur Clairicia, les joueurs de Wuppertal ont souffert en fin de match. En supériorité numérique, Bochum a accentué sa domination, concluant la partie avec un score net et sans appel.

Un nouveau départ pour Ibrahim Sissoko

À 28 ans, Ibrahim Sissoko entame peut-être un tournant dans sa carrière. Il arrivait en fin de cycle à l’ASSE, où il n’entrait plus dans les plans du staff et a été libéré pour alléger la masse salariale. Bochum représente une nouvelle chance de rebondir pour ce grand gabarit qui n’a jamais vraiment eu l’opportunité d’exprimer son potentiel à plein régime en Ligue 1.

L’Allemagne pourrait lui offrir un contexte plus favorable : un championnat exigeant mais souvent plus ouvert pour les attaquants puissants. Ce premier but en match amical est de bon augure. Il reste désormais à confirmer contre des adversaires plus solides dans les semaines à venir.