Ian Cathro (coach de l'ASSE) était en conférence de presse ce midi avant le match contre Dijon. Il y a évoqué la fin de mercato. Voici ses dires.

Gérer la fin du mercato pour l'ASSE ? « Gérer un groupe de joueurs pendant cette période où le mercato est ouvert, c’est vraiment quelque chose que je n’apprécie pas particulièrement. Je trouve que c’est dommage qu’on ait autant de matchs à jouer alors que les effectifs ne sont pas bouclés, si on prend l’ensemble de la saison. Entre les matchs de l’été et ceux de l’hiver, ça fait 10 % des rencontres qui doivent se jouer dans ces conditions.

C’est quelque chose que je n’apprécie pas spécialement. C’est une situation qui est assez difficile. Mais il en va vraiment de la responsabilité individuelle de chacun, et chacun doit s’adapter à cette situation. »

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"À l’heure actuelle, on n’a pas de cas sensibles à gérer qui nécessiteraient de mettre un joueur hors du groupe." (Cathro avant DFCO-ASSE)

Est-ce que vous êtes un adepte de laisser les joueurs hors groupe lorsqu’ils sont concernés par un transfert ? « Ce que j’essaie de vous expliquer, c’est qu’on essaie de gérer la situation du mieux possible. À l’heure actuelle, on n’a pas de cas sensibles à gérer qui nécessiteraient de mettre un joueur hors du groupe.

Et puis, comme je vous le disais, on est tous des adultes. Il faut qu’on soit capables de gérer cette période-là et j’espère que tout va se passer de la meilleure des manières. »

Pierre Ekwah, son départ de l'ASSE est-il un soulagement ? « Oui, effectivement, il y a toute une histoire autour du cas de Pierre, une histoire que j’ai comprise et que j’ai gérée de manière assez simple. De toute façon, depuis qu’on s’est rencontrés, on a travaillé de manière calme et très claire entre nous.

Et ensuite, le plus important pour nous, c’est vraiment l’équipe et rien d’autre. »

"Parfois, le mercato offre des possibilités sur sa fin et, pour ça, il faut être capable de rester l’esprit ouvert et de voir ces possibilités."

Un mot sur les arrivées ? Sont-elles liées à un possible départ ? « Nous, ce qu’on recherche avant tout, c’est d’arriver à progresser de toutes les manières possibles. Parfois, le mercato offre des possibilités sur sa fin et, pour ça, il faut être capable de rester l’esprit ouvert et de voir ces possibilités.

Ensuite, on a aussi de très bons joueurs, des joueurs qui peuvent et veulent éventuellement partir, et il faut qu’on soit aussi capables de gérer ces situations.

L’une des solutions pourrait être de dire non, et l’autre pourrait être d’avoir des plans et de pouvoir les remplacer de manière assez facile. Ce qu’on va rechercher, de toute façon, c’est à faire progresser cette équipe, parce qu’on n’est pas une équipe qui va simplement chercher à se laisser porter au fil de l’eau pour cette saison.

On est vraiment à un moment important pour nous. On essaie d’écrire une nouvelle page de ce club et tout le monde est très concentré et très préparé dans cet objectif d’améliorer l’équipe. Toutes les décisions qu’on prendra seront prises dans ce sens. »

"Et ce qu’on veut aussi dans notre effectif, c’est qu’il y ait la place pour que de jeunes talents puissent éclore"

Quelle est la taille idéale d’un effectif à gérer ? « C’est difficile pour moi de vous donner la taille d’un groupe idéal. Ça dépend aussi beaucoup de la polyvalence des joueurs. Quand vous avez des joueurs qui sont capables d’être polyvalents, ça vous aide souvent à avoir des groupes d’une taille un peu plus réduite.

Et ce qu’on veut aussi dans notre effectif, c’est qu’il y ait la place pour que de jeunes talents puissent éclore, qu’ils puissent s’entraîner avec nous tous les jours et se sentir proches du groupe professionnel.

L’équilibre à trouver est vraiment subtil. Et c’est pour ça que c’est difficile de vous donner un nombre. Si je devais le faire, je vous dirais que c’est un peu plus de 15 et un peu moins de 25. »