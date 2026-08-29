Après trois revers frustrants pour débuter la saison en National (Ligue 3), le SC Aubagne Air Bel accueillait Bourg-en-Bresse ce samedi 29 août à 14h45. Titularisé lors de la dernière journée, le milieu prêté par l’ASSE, Jebryl Sahraoui, espérait aider les Sudistes à lancer enfin leur championnat.

La mayonnaise tarde à prendre du côté du SC Aubagne Air Bel en Ligue 3, mais les signaux individuels restent prometteurs pour le contingent stéphanois. Après deux premières défaites face à Thionville et le SC Bastia (0-1), le SCAAB se déplaçait jeudi dernier sur la pelouse du SM Caen. Une rencontre sous haute tension face à un cador du championnat qui s'est soldée par un scénario particulièrement cruel.

Sahraoui enchaîne les minutes et prend du galon en Ligue 3

Pour ce choc en Normandie, le coach aubagnais avait décidé d'aligner d'entrée ses forces stéphanoises : Issiaka Touré, Karim Cissé et Jebryl Sahraoui étaient tous les trois présents dans le onze de départ.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Après une entrée remarquée dès la reprise contre Bastia, le milieu de 21 ans prêté par l'ASSE franchit ainsi une étape majeure dans sa reconstruction en disputant l'intégralité de la rencontre au poste de milieu relayeur. Gravement touché aux ligaments croisés en mars 2025, le jeune Vert monte clairement en puissance et retrouve petit à petit le rythme de la compétition en Ligue 3.

Courageux et appliqués, Sahraoui et ses coéquipiers ont longtemps tenu tête aux Caennais et pensaient tenir leur tout premier point de la saison. Malheureusement, la pièce est tombée du mauvais côté avec un but concédé à la 94e minute (1-0), scellant un troisième revers consécutif en Ligue 3 particulièrement rageant.

Il faut désormais réagir, et vite. Ce samedi 29 août à 14h45, Aubagne recevait la formation de Bourg-en-Bresse avec l'obligation de débloquer enfin son compteur de points. Pour le milieu stéphanois, cette affiche représentait une nouvelle opportunité d'enchaîner une deuxième titularisation consécutive, d'engranger de la confiance et de prouver à l'ASSE que sa réathlétisation est désormais derrière lui.

Sahraoui, zidanesque

Avec trois joueurs formés à l'ASSE au coup d'envoi, le SCAAB s'est offert sa première victoire de la saison. Jebryl Sahraoui a ouvert le score d'un superbe enchaînement. Aubagne va doubler la mise rapidement. Après 10 minutes de jeu, les locaux mènent 2-0 et conserveront ce score jusqu'à l'issue de la rencontre.

Jebryl Sahraoui a disputé 78 minutes de très bonne qualité. Karim Cissé et Issiaka Touré ont disputé l'intégralité de la rencontre.