Annecy, Nantes, Montpellier, Rodez, Guingamp, Grenoble, Sochaux... À cinq jours de la clôture du mercato, tous les clubs de Ligue 2 s'activent. Tour d'horizon complet de ces dossiers qui s'accélèrent.

Plus que cinq jours avant la fermeture du marché des transferts en France, mardi à 20 heures. Et comme souvent à cette période de l'été, c'est l'ensemble du championnat de Ligue 2 qui semble avoir appuyé sur l'accélérateur. Tour d'horizon des dossiers chauds du moment.

Annecy : Touré vers la sortie, un défenseur ciblé

Arrivé il y a un an en provenance d'Ajaccio, l'attaquant Ben Hamed Touré (3 buts, 3 passes décisives) n'a pas encore joué cette saison en raison d'un souci au genou. Selon Le Dauphiné, le joueur est sollicité et le club se montre ouvert à un départ. Il était d'ailleurs absent du groupe pour la réception de Metz. En cas de transfert, un joueur a été précisément identifié pour le remplacer. Si cette piste n'aboutissait pas, le FC Annecy ne chercherait probablement pas d'autre solution. De quoi imagine un départ de Ligue 2.

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Autre chantier en Haute-Savoie : la recherche du successeur de François Lajugie en défense centrale. « On est bien avancé avec quelqu'un », confie l'entraîneur Laurent Guyot, sans dévoiler l'identité du profil visé, alors que l'essai de Luke Mbete (Manchester City) n'a pas eu de suite. Sur le front des prêts, l'attaquant Adam Yahi pourrait partir grâce à un changement réglementaire concernant les néo-professionnels, mais l'idée serait plutôt de le conserver jusqu'à l'hiver. En revanche, pas question de prêter le milieu offensif Kilyan Jusseron : « Je ne souhaite pas le prêter pour le moment car il est de plus en plus proche de l'équipe de départ. Il avance bien, voire très bien », assure Guyot.

Nantes : Robinet toujours dans le viseur, Pierret proche

Le FC Nantes n'a pas abandonné la piste Thomas Robinet, malgré le refus de Dunkerque face à l'offre nantaise d'un million d'euros formulée pour l'attaquant. Un dossier qui reste donc ouvert sur cette fin de mercato.

Parallèlement, Balthazar Pierret serait bien parti pour rejoindre les Canaris. Selon Le Parisien, Nantes serait proche d'un accord avec le Red Star pour le milieu de terrain, une opération qui avoisinerait le million d'euros. Le joueur retrouverait ainsi Grégory Poirier, avec qui il a déjà passé deux saisons au Red Star entre 2024 et 2026. Une continuité qui vaut également pour Ryad Hachem, déjà arrivé à Nantes et lui aussi ancien protégé de Poirier sur cette même période francilienne.

Montpellier : Sainte-Luce sur le départ, Zouaoui et Sissoko en approche

Du côté héraultais, Théo Sainte-Luce pourrait quitter le MHSC pour un club néerlandais, selon Midi Libre Sports. Un dossier encore flou sur son avancement, mais qui confirme le brassage important de l'effectif montpelliérain.

En parallèle, Yanis Zouaoui se rapprocherait sérieusement de Montpellier en provenance du Havre. Le latéral gauche algérien est actuellement blessé et devrait manquer un mois de compétition, un paramètre qui pourrait influencer le calendrier de cette arrivée. Autre renfort attendu sur ce couloir : Alpha Sissoko, libre depuis son départ de Guingamp, qui devrait s'engager avec le MHSC pour compenser le transfert d'Enzo Tchato à Frosinone. De l'ambition en Ligue 2 !

Rodez : Baldé courtisé en Écosse, Magnin proche d'une prolongation

Interrogé par L'Équipe sur son avenir, Ibrahim Baldé était resté mesuré : « Je suis un joueur de Rodez. Cela n'empêche pas l'ambition de jouer, par exemple, un jour en Ligue 1 ». Depuis, la situation aurait évolué : les Rangers, en Écosse, seraient sur les rangs pour le buteur ruthénois, qui pourrait quitter le club d'ici mardi.

Dans le sens des arrivées prolongées, Rodez souhaiterait au contraire conserver Mathis Magnin. Le défenseur suisse a confirmé des discussions avancées : « On a discuté avec le président, il m'a fait une proposition pour prolonger. Je me sens bien ici, donc c'est tout à fait possible ».

EAG : Grbic en approche, Ibou Sané pisté par plusieurs clubs de Ligue 2

L'En Avant Guingamp a formulé une offre à Lucerne pour Adrian Grbic, ancien attaquant de Clermont, Lorient et Valenciennes également suivi par le FC Nantes, sans toutefois en faire une priorité pour les Canaris. Sylvain Ripoll, entraîneur guingampais, attend toujours un renfort offensif mais refuse de céder à la précipitation : « On en a besoin en termes de qualité et de quantité. Souvent c'est dans l'urgence qu'on fait les plus belles bêtises. Mais le temps presse et on se rapproche petit à petit du moment où on ne pourra plus le faire ».

Guingamp est également sur les rangs pour Ibou Sané, attaquant du FC Metz également ciblé par Rodez, preuve que la concurrence entre clubs de Ligue 2 reste vive jusqu'au bout sur certains profils offensifs.

Grenoble, Sochaux, Reims : les autres mouvements en Ligue 2

Du côté du GF38, Yadaly Diaby s'apprête à quitter le club. Grenoble a trouvé un accord avec Vancouver pour le transfert de son attaquant, une opération qui devrait rapporter plus d'un million d'euros au club isérois.

À Sochaux, Louicius Deedson vient tout juste de s'engager. L'ailier haïtien arrive en provenance du FC Dallas pour renforcer l'effectif doubien.

Enfin du côté de Reims, c'est un départ à l'étranger qui vient d'être officialisé : le milieu offensif allemand Reda Khadra a rejoint le Qarabağ en Azerbaïdjan, présenté au club à la mi-temps du match de jeudi soir.

Un mercato Ligue 2 sous tension jusqu'au bout

Entre départs qui se précisent, prolongations en discussion et arrivées qui se bouclent dans la précipitation, l'ensemble du championnat de Ligue 2 vit une fin de mercato particulièrement dense. Reste désormais à voir quels dossiers aboutiront réellement d'ici mardi soir, dernière échéance avant la fermeture définitive du marché des transferts en France.