C’est une information inattendue qui a été révélée par le quotidien régional Le Progrès. Alors que l’AS Saint-Étienne s’active intensément pour dessiner les contours de son effectif 2026/2027, la situation d’un cadre de la fin de saison 2025-2026 commence sérieusement à faire parler en coulisses. Un départ ne serait pas à exclure lors de ce mercato.

L'été s'annonçait pourtant excitant pour le maître à jouer des Verts, parti disputer la prestigieuse Coupe du monde aux États-Unis avec le Ghana. Malheureusement, l’aventure américaine a tourné au fiasco personnel.

Coupe du Monde : Fin d’aventure pour Boakye

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Éliminé dès les seizièmes de finale par la Colombie sur le score de 1-0, le Ghana quitte la compétition de manière précoce. Plus frustrant encore pour Augustine Boakye : il n'a pas disputé la moindre minute de jeu au cours des quatre rencontres de sa sélection. Un zéro pointé sur le plan du temps de jeu qui va lui valoir un repos supplémentaire accordé par le staff technique stéphanois, mais qui laisse surtout un goût amer dans la bouche du joueur.

La direction ouvre la porte à un départ lors du mercato

Mais c'est véritablement sur le terrain du mercato que les révélations du Progrès font l’effet d’une bombe pour les supporters de Peuple-Vert. Auteur d'une saison aboutie, s'imposant comme le véritable patron technique et l'atout numéro un du onze ligérien, Augustine Boakye attise logiquement les convoitises. Rappelons que le Ghanéen a tout simplement été l'un des meilleurs joueurs stéphanois de l'exercice écoulé, affichant une régularité remarquable avec un bilan de 5 buts et surtout 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Face à ce statut de joueur clé, on aurait pu imaginer la direction stéphanoise totalement fermée à toute discussion. Il n'en est rien. Selon les dernières indiscrétions, le board de l'ASSE ne se montre plus du tout inflexible concernant un éventuel départ de sa pépite cet été. La donne est claire : si une offre financièrement avantageuse et jugée satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants, la porte s’ouvrira. Cette logique marchande et pragmatique s'appliquerait d'ailleurs aux autres têtes d'affiche de l’attaque stéphanoise, à savoir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, en cas de grosses propositions.

Le mercato de l'ASSE s'emballe : des arrivées actées, des départs se précisent

L'ASSE anticipe déjà les grandes manœuvres

Cette flexibilité nouvelle de la direction s'explique peut-être par l'anticipation dont font preuve les recruteurs stéphanois en ce début de mercato. Malgré le rythme globalement ralenti par les joutes de la Coupe du monde, les Verts n'ont pas chômé la semaine dernière en alignant les millions d'euros. Le club a d'ores et déjà validé l'arrivée du milieu créateur danois Jakob Breum, chipé aux Go Ahead Eagles, ainsi que la signature de Sohaïb Nair, venu de Guingamp.

L’arrivée de Breum, un profil à forte valeur créative, ressemble à s'y méprendre à une assurance tous risques pour combler les suspensions chroniques qui ont coûté deux absences à Boakye l'an passé, ou tout simplement pour préparer sa succession directe en cas de vente majeure. Avec la finalisation imminente du dossier du gardien numéro 2 Mamour Ndiaye et la recherche active d'un ailier gauche, l'ASSE prouve qu'elle veut avoir toutes les cartes en main pour mener sa barque. Reste à savoir si le peuple vert est prêt à voir partir son dynamiteur ghanéen.