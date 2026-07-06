L'ancien milieu de terrain de l'ASSE, Benjamin Bouchouari, se retrouve au cœur d'une rumeur de transfert.Lors de ce mercato estival, l'OGC Nice s'intéresserait de très près au milieu de terrain marocain. Ce dernier pourrait donc faire son retour en France ces prochaines semaines.

L'actualité du marché des transferts s'emballe autour des anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne. Transféré l'été dernier en Turquie du côté de Trabzonspor, le milieu de terrain de 24 ans pourrait déjà faire son grand retour en France. Mais, cette fois-ci en Ligue 1.

Une offre XXL en préparation de la part de l'OGC Nice ?

Selon les informations révélées par le média turc Fanatik ce dimanche 5 juillet 2026, l'OGC Nice s'apprête à passer à l'offensive pour recruter le joueur lors de ce mercato. Les dirigeants du club de la Côte d'Azur prépareraient une offre conséquente. Le montant de la proposition se situerait dans une fourchette imporrtante. Celle-ci irait de 7 à 8 millions d'euros pour convaincre la formation de Süper Lig. En septembre dernier, la transaction s'était faite à un montant estimé à 4M€, assortis à 1M€ de bonus.

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Du côté de Trabzonspor, la porte n'est pas totalement fermée à une vente lors de ce mercato estival selon le média. La direction du club turc pourrait envisager un départ si cette offre se concrétise. Cette décision entrerait notamment dans le cadre de la gestion réglementaire de leur quota de joueurs étrangers pour planifier la saison à venir.

Un profil très courtisé lors de ce mercato estival ?

Cette rumeur mercato confirme la belle cote sur le marché des transferts dont bénéficie le milieu marocain. Sous la tunique verte de l'AS Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari a disputé 96 rencontres officielles. En Turquie, le marocain a joué à 26 reprises cette saison.

Nice espèrerait ainsi rapatrier un profil technique capable d'apporter de l'équilibre au milieu de terrain. Les prochaines semaines du mercato s'annoncent donc décisives pour sceller l'avenir de l'ancien stéphanois.