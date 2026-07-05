Le mercato s'accélère, les premiers entraînements ont repris, un nouveau visage rejoint l'organigramme et plusieurs cadres pourraient quitter le club. En quelques jours, l'actualité de l'ASSE s'est emballée. Voici les quatre informations qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le Forez.

La reprise a marqué le véritable lancement de la saison 2026-2027 pour les Verts. Entre les premières recrues officialisées, les dossiers qui avancent en coulisses, les mouvements au sein du staff et les interrogations autour de plusieurs joueurs importants, la semaine a été particulièrement riche. Tour d'horizon des quatre informations qui ont animé l'actualité stéphanoise.

Le mercato stéphanois s’emballe

En cette semaine de reprise à l’Étrat, le mercato stéphanois a passé la vitesse supérieure. Après l’officialisation de Souhaib Naïr, qui a déjà intégré les séances collectives, la direction a frappé un grand coup pour la saison prochaine.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un accord total a en effet été trouvé pour l'arrivée d'un meneur de jeu danois en provenance d'Eredivisie : Jakob Breum (22 ans). Le joueur s'est officiellement engagé pour quatre saisons, plus une année optionnelle. Déjà étincelant il y a deux ans, il a confirmé tout son potentiel lors du dernier exercice en compilant 11 buts et 5 passes décisives en seulement 29 apparitions. Profil ultra-créatif, aussi bien par sa qualité de passe que par son sens du dribble, il devra certes s'étoffer sur le plan athlétique, mais semble déjà taillé pour la Ligue 1. Nul doute que le public du Chaudron saura rapidement l'adopter.

Dans le même temps, un autre renfort s'apprête à poser ses valises dans le Forez : Mamour Ndiaye. Ce jeune gardien sénégalais de 20 ans (1m90) devrait débarquer de la première division norvégienne. Doté d'un profil atypique, il pourrait bien bousculer la hiérarchie des portiers. Sa force majeure ? Les sorties, domaine dans lequel il s'est imposé comme la référence absolue de son championnat. Impérial dans les airs, solide sur sa ligne et précis dans son jeu long, il devra en revanche peaufiner sa relance courte, un critère pourtant essentiel dans le système prôné par Ian Cathro. Une promesse d'avenir qui vient amener une concurrence importante dans l'ombre de Gautier Larsonneur.

Reprise de l'entraînement pour l'ASSE

La reprise de l'entraînement de l'ASSE s'est déroulée ce mercredi au centre sportif de l’Étrat. Ce retour sur les terrains a réservé son lot de surprises, à commencer par la présence inattendue de Pierre Ekwah. Un retour qui a suscité de vives tensions : des supporters ont déployé des banderoles explicites pour exprimer leur mécontentement. Cette réapparition ne présage toutefois pas d'une réconciliation, le milieu de terrain étant en réalité sur le point de boucler son départ définitif. Sa présence visait avant tout à régler les derniers détails administratifs de son transfert.

Par ailleurs, le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière a lui aussi fait son retour à l'Étrat. Revenu avec un léger décalage en raison d'une blessure contractée lors des barrages, Zuriko Davitashvili ne devrait pas s'éterniser dans le Forez. Très courtisé sur le marché européen, et notamment sur les tablettes du Besiktas, l’international géorgien semble s’écrire un avenir loin du maillot vert cet été.

Un nouveau responsable de la méthodologie à l'ASSE

L'ASSE poursuit la structuration et la modernisation de son encadrement technique. Michael Bunel rejoint officiellement l’organigramme stéphanois, où il sera spécifiquement chargé de la méthodologie de formation. Fort de vingt années passées au Havre Athletic Club à travers différents rôles, ce technicien chevronné pose ses valises dans le Forez avec un bagage particulièrement solide.

Au-delà de son parcours sur le terrain, il s’est forgé une solide réputation pour ses travaux théoriques sur le football. Sa spécialité s'articule autour du développement de la perception et de l'intelligence de jeu. Consultant et conférencier reconnu, il a théorisé une méthodologie innovante visant à optimiser la prise d'information des footballeurs. Ayant occupé de multiples fonctions axées sur la préparation et l'éclosion des jeunes talents, sa philosophie de travail sera un atout précieux pour aider l'académie stéphanoise à franchir un cap sur le plan cognitif.

Des départs chez les cadres ?

Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek ont fait part à leur direction de leur souhait de relever de nouveaux défis. Une requête entendue par les décideurs stéphanois, qui ont accepté de leur accorder un bon de sortie pour cet été.

Les deux joueurs, liés à l’ASSE pour encore deux saisons, ne seront toutefois pas bradés : ils devront faire l'objet d'offres jugées satisfaisantes par l'état-major du club. Concernant Moueffek, un intérêt concret du Havre AC est déjà évoqué, ce qui confirme la belle cote du milieu de terrain talentueux, dont la trajectoire a malheureusement souvent été freinée par les pépins physiques. Du côté de Nadé, si aucun prétendant ne s'est encore officiellement manifesté, le puissant défenseur central conserve une belle cote à l'étranger, lui qui avait déjà suscité des touches sérieuses en Championship lors des précédents mercatos.