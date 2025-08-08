L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents sur place et d'aborder la situation de ses nouvelles recrues. Retranscription.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Chico Lamba ? Il est arrivé avec un petit peu de retard par rapport au début de notre préparation parce qu'il a participé au championnat d'Europe Espoir. C'est un joueur qui a joué beaucoup de minutes avec Aroca la saison dernière. Il a joué toutes les minutes avec le Portugal sur le championnat d'Europe Espoir. Donc, on a commencé à travailler avec lui doucement, progressivement, pour le ramener au niveau et l'inclure sur les premières rencontres de l'après-saison."

Horneland fan de Lamba

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je suis un coach assez chanceux d'avoir un joueur de son niveau. C'est un défenseur top pour son âge. Il a déjà beaucoup d'expérience avec le Portugal notamment. C'est un joueur pour moi du niveau Ligue 1 et on a eu la chance d'arriver à le faire signer avec nous cette saison en Ligue 2. On va donc essayer de faire tout ce qu'il faut pour remonter en Ligue 1 avec lui. Une très bonne nouvelle qu'on puisse travailler avec ce joueur de qualité et continuer à aider à le développer."

Si vous regardez le match contre Cagliari, il a vraiment eu une très belle prestation avec Mickaël Nadé. Tous les deux ont montré beaucoup de présence physique. Il a montré aussi des qualités à la relance et tous les deux ont montré une vraie capacité à évoluer à un niveau de rythme élevé. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait signé ce joueur. En plus de ça, il a vraiment une personnalité en or que j'apprécie énormément."

Une attaque en suspens pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Qui en attaque ? Alors non, pour le moment, je ne peux pas vous dire qui occupera la pointe de l'attaque contre Laval. Concernant Joshua Duffus, la procédure administrative qui le concerne est toujours en cours. Donc pour le moment, on n'est pas encore sûr de l'avoir à notre disposition. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'il le soit parce que c'est un joueur qui a été en feu cette semaine à l'entraînement. Depuis son arrivée, il a progressé jour après jour. Donc pour le moment, je ne peux qu'espérer sa présence samedi."

Annan d'entrée à Laval ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Concernant Ebenezer Annan et João Ferreira qui viennent d’arriver ? Annan a joué pas mal de minutes avec Belgrade. Il est plutôt en forme physiquement. Je pense qu'il est prêt pour cette saison. Il avait l'air très en forme sur l'entraînement. La situation pour Joao est un peu différente. Il n'a pas joué autant et il lui manque un peu d'activité même si tous les deux avaient l'air en forme sur les séances. Il va falloir qu'on attende, mais d'un point de vue administratif, il n'y a pas d'obstacle à leur présence dans le groupe."