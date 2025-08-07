À compter de la saison 2025-2026, les règles de départage en cas d’égalité au classement évoluent en Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT. Fini les buts à l’extérieur, place à l’offensive et à la régularité ! Les nouveaux critères de la LFP sont connus.

La LFP a officiellement entériné une réforme importante concernant les critères de départage entre clubs à égalité de points au classement. Une décision dans la continuité des réformes entreprises par l’UEFA, qui a supprimé la fameuse règle des buts à l’extérieur lors des confrontations européennes. En France, ces ajustements s’appliqueront dès cette saison dans les deux premières divisions professionnelles.

Vers une vision plus globale de la performance

L’un des changements majeurs est la suppression de tous les critères liés aux buts marqués à l’extérieur, longtemps utilisés comme élément de hiérarchisation entre clubs. L’objectif affiché est clair : valoriser la performance globale sur la saison plutôt que des circonstances spécifiques de certains matches.

Ainsi, exit les anciens critères tels que :

Le nombre de buts marqués à l’extérieur dans les confrontations directes

Le total de buts à l’extérieur sur l’ensemble de la saison

L’avantage donné à celui qui a marqué le plus de buts dans les confrontations

Ces éléments laissent désormais place à des critères plus représentatifs de la régularité, du spectacle et de la capacité à gagner, selon les mots de la LFP.

Des victoires et du jeu avant tout pour la LFP

Deux nouveaux critères font leur apparition dans la hiérarchie de départage :

Le plus grand nombre de victoires sur la saison (critère n°5)

Le plus grand nombre de victoires à l’extérieur (critère n°6)

Une manière assumée de favoriser les équipes tournées vers l’attaque, et non celles qui gèrent ou s’en sortent grâce à des matches nuls. Ce recentrage sur la victoire doit, selon les instances, dynamiser le jeu et pousser les clubs à prendre davantage de risques.

Discipline et tirage au sort : les derniers recours

Le critère disciplinaire a également été clarifié. En cas d’égalité persistante, les clubs seront départagés par leur "fair-play", avec un barème simple :

Avertissement = 1 point

Carton rouge = 3 points

L’équipe la plus « propre » obtiendra donc l’avantage. Enfin, le tirage au sort fait son apparition en dernier recours absolu, afin de garantir qu’aucune égalité ne reste irrésolue.

LFP : la nouvelle hiérarchie des critères de départage :

Différence de buts générale (buts marqués – buts encaissés) Points obtenus lors des confrontations directes Différence de buts lors des confrontations directes Plus grand nombre de buts marqués (attaque générale) Plus grand nombre de victoires sur la saison Plus grand nombre de victoires à l’extérieur Moins de points au classement disciplinaire Tirage au sort

Ce nouveau règlement pourrait avoir un impact significatif en fin de saison, notamment dans une Ligue 2 toujours extrêmement serrée. L’ASSE et les autres prétendants à la montée sont donc prévenus : il faudra gagner, marquer et garder ses nerfs pour espérer faire la différence !

