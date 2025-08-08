L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents sur place et d'aborder le début du championnat Retranscription.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le club est en train de se structurer, on le voit au niveau de l'équipe, on le voit aussi en dehors, autour de l'équipe. C'est un processus en cours, on a encore beaucoup de travail à faire.

Pourquoi avoir repris si tôt ? On a repris assez tôt, c'était notre volonté. Le but était vraiment de réunir l'équipe le plus tôt possible pour pouvoir travailler. On a perdu trop de rencontres la saison dernière. On a vécu trop de moments difficiles. Le fait de se retrouver assez tôt pour pouvoir se remplir physiquement et trouver des automatismes entre nous était important pour qu'on devienne une meilleure équipe."

S'appeler ASSE ne suffit pas

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Notre objectif, c'est surtout de nous relever et de nous retrouver. On sait que ça ne sera pas facile. On sait que le simple nom de l’AS Saint-Etienne ne va pas nous faire gagner des matchs. On a un soutien assez fort de la part de notre propriétaire, de nos supporters également, mais ça ne suffit pas."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Sur cette intersaison, il y a eu plusieurs transferts au sein de l'équipe. On est donc en train de construire cette équipe pas à pas. Il va falloir qu'on apprenne à jouer ensemble parce que tous les matchs de la pré-saison n'ont pas été joués tout le temps avec le même effectif. Il va falloir faire le meilleur début possible tout en sachant que l'équipe atteindra son rendement maximum, certainement à compter de septembre octobre. D’ici là, on espère prendre le plus de points possible.

Un Staff pour l'avenir

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On a accueilli pendant l'intersaison des membres du staff qui sont d'une très grande expérience, d'une très grande qualité, et d’une très grande connaissance du milieu. Aujourd'hui, on est en train de trouver la meilleure manière de travailler tous ensemble. En tout cas, ils sont arrivés avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et une grande expérience du milieu. Maintenant, notre sujet principal, c'est d'arriver à exploiter leurs compétences du mieux qu'on peut et sur la durée.

On peut voir que le club a franchi un cap assez énorme avec l'arrivée de ces personnes qui sont à la fois dans la direction de la performance, qui sont aussi dans le niveau médical, dans la préparation physique et mentale. C'est une bonne nouvelle. Il faut que tous ces nouveaux membres et tous ces services, ces départements apprennent à travailler ensemble pour que ça serve le club dans le futur."