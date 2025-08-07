L’ASSE vient d’enregistrer les renforts d’Ebenezer Annan et de João Ferreira, deux recrues attendues pour renforcer les côtés de la défense. Mais dans quel état de forme débarquent-ils dans le Forez ?

Alors que le début du championnat approche à grands pas, la question de la forme des recrues estivales est essentielle. Pour Ebenezer Annan comme pour João Ferreira, la situation pose forcément question tant Horneland a maqué de certitudes dans ses couloirs ces derniers mois. Ont-ils suffisamment joué ces dernières semaines pour espérer une titularisation face à Laval ?

Annan : un été sur le banc

Depuis la reprise de l’Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan a connu très peu de temps de jeu. Sur les 9 dernières rencontres disputées par son désormais ex-club, le Ghanéen n’a été titularisé aucune fois. Il a cumulé seulement 62 minutes, réparties sur trois entrées en jeu : 18 minutes contre le Zénit, 27 minutes face au BW Linz, puis 17 minutes contre l’OFK Belgrade. Un temps de jeu qui confirme une tendance à l’effacement dans la hiérarchie serbe. Il devrait manquer de rythme pour l'instant.

Détail des apparitions :

29/07 : vs Lincoln → sur le banc (0’)

26/07 : vs OFK Belgrad → entré à la 73e minute (17’)

22/07 : vs Lincoln → sur le banc (0’)

19/07 : vs Javor → sur le banc (0’)

13/07 : vs Puskas Academy → entré à la 75e minute (15’)

09/07 : vs BW Linz → entré à la 63e minute (27’)

04/07 : vs Amstetten → non convoqué

29/06 : vs Zenit → entré à la 72e minute (18’)

31/05 : Ghana vs Trinité-et-Tobago → sur le banc (0’)

Ferreira : une reprise en douceur avant de rejoindre l'ASSE

Même constat du côté de João Ferreira. Après sa fin de saison en prêt à Braga, où il a joué 21 rencontres, le Portugais a repris avec Watford... mais sans disputer la moindre minute depuis le début de la préparation. Lors des quatre matchs de préparation de son équipe (face à Boreham Wood, Wimbledon, Leyton Orient et La Corogne), il n’a pas été convoqué. Cela signifie que Ferreira aura besoin de temps avant de retrouver la pleine possession de ses moyens sous le maillot de l'ASSE.

Détail des apparitions :

30/07 : vs La Corogne → non convoqué (0’)

26/07 : vs Leyton Orient → non convoqué (0’)

12/07 : vs Wimbledon → non convoqué (0’)

08/07 : vs Boreham Wood → non convoqué (0’)

Lors de son prêt à Braga en fin de saison dernière :

17/05 : vs Benfica → entré à la 89e minute (1’)

10/05 : vs Casa Pia → entré à la 79e minute (11’)

03/05 : vs Santa Clara → sur le banc (0’)

25/04 : vs Famalicao → sur le banc (0’)

19/04 : vs Estoril → sur le banc (0’)

13/04 : vs AFS → sur le banc (0’)

Quel rôle samedi à Laval ?

Face à ces éléments, difficile de se prononcer quant aux titularisations immédiates pour l’un ou l’autre. Eirik Horneland pourrait miser sur les joueurs déjà intégrés à son groupe depuis la reprise. D’autant que Lassana Traoré, malgré son inexpérience, a enchaîné les minutes sur le flanc gauche. Mais aucune certitude en la matière. Les deux recrues pourraient intégrer le groupe dès ce week-end. Reste à savoir si leur état de forme leur permettra d’apporter dès les premières journées. Agé respectivement de 22 et 24 ans, il ne faudra pas des mois avant de retrouver le rythme. D'autant plus qu'ils ont tous les deux suivis la préparation estivale dans leur clubs respectifs. Réponse ce samedi. Laval - ASSE, rendez-vous samedi 20 heures.

Source : FlashScore