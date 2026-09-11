Le mercato des Vertes avait déjà connu plusieurs épilogues cet été. Après avoir transformé les essais de Jalia Chabourine puis Hanna’a Chamsoudine, l’ASSE semblait avoir définitivement refermé son recrutement. Finalement, un nouveau visage vient renforcer le groupe de Yannick Chandioux. L’internationale tchèque Jana Žufánková rejoint Saint-Étienne en provenance du Slavia Prague, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Du Slovácko au Slavia Prague

Âgée de 23 ans, Jana Žufánková a effectué l’essentiel de sa carrière dans son pays. Après ses débuts au TJ Buchlovice, elle rejoint très jeune le 1. FC Slovácko et y gravit progressivement les échelons jusqu’à l’équipe première. L’attaquante y découvre notamment la scène européenne en qualifications de Ligue des Champions.

Ses performances lui ouvrent les portes du Slavia Prague à l’été 2024. Le club de la capitale, référence du football féminin tchèque, lui fait alors signer un contrat jusqu’en 2027. Un engagement toujours en cours puisque Žufánková reste une joueuse du Slavia, l’ASSE l’accueille cette saison en prêt, avec une option d’achat qui pourra permettre aux Vertes de la conserver au-delà de cet exercice. Son passage à Prague avait déjà été entrecoupé d’un prêt au FC Prague lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, où elle retrouve davantage de temps de jeu et inscrit notamment neuf buts en championnat. Le Slavia la présentait encore comme l'une de ses joueuses sous contrat jusqu'à l'été 2027.

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Revenue au Slavia la saison dernière, Žufánková retrouve également les compétitions européennes. Un parcours qui permet aux Vertes d’attirer un profil disposant déjà d’une expérience supérieure au seul cadre de la Seconde Ligue française.

Une internationale tchèque pour l’attaque de l’ASSE

La nouvelle Stéphanoise s’est également installée progressivement en sélection nationale. Après avoir fréquenté plusieurs équipes de jeunes, elle compte désormais 13 apparitions avec la République tchèque. En mars dernier, elle a inscrit son premier but avec les A face au pays de Galles lors des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Sa vitesse avait alors particulièrement posé problème à la défense galloise.

Un aspect de son jeu particulièrement recherché par Yannick Chandioux. Le technicien stéphanois décrit sa nouvelle recrue comme un « profil rapide, puissant et travailleur ». Polyvalente, Žufánková peut occuper les trois positions offensives et doit surtout offrir davantage de profondeur à l’attaque verte. Pour son entraîneur, il s’agit d’un profil d’espace qui manquait encore à son effectif. L’ASSE confirme par ailleurs qu’elle a effectué sa préparation avec le Slavia et qu’elle arrive donc prête sur le plan athlétique.

Déjà passée par la préparation estivale avec le Slavia, elle arrive également dans le Forez avec une condition physique avancée. Son adaptation tactique constituera désormais la principale étape avant de pouvoir pleinement intégrer les plans stéphanois.

Un mercato qui n’en finissait plus de se terminer

Cette arrivée constitue surtout une petite surprise. À la mi-août, l’arrivée de Jalia Chabourine semblait déjà devoir conclure le recrutement. Une semaine plus tard, l’ASSE conservait finalement Hanna’a Chamsoudine et obtenait donc deux renforts là où Yannick Chandioux n’en recherchait initialement plus qu’un. Le mercato paraissait alors, cette fois, définitivement bouclé.

Moins de trois semaines plus tard, Saint-Étienne choisit pourtant de renforcer encore son secteur offensif. Difficile de ne pas y voir la volonté d’apporter des garanties supplémentaires à un groupe profondément remodelé cet été. Après avoir élargi ses options grâce aux deux joueuses mises à l’essai pendant la préparation, l’ASSE ajoute cette fois une internationale expérimentée au plus haut niveau tchèque. Le choix d’un prêt avec option d’achat permet également au club d’évaluer Žufánková dans le contexte français tout en gardant la possibilité de l’inscrire dans la durée.

Žufánková ne cache d’ailleurs pas l’objectif de cette nouvelle aventure. « Mon premier souhait en rejoignant cette équipe est de remonter en Arkema Première Ligue. Je joue en attaque, je vais donc tout faire pour avoir des statistiques. Je suis très heureuse de faire partie de cette équipe et j'ai hâte de découvrir mes coéquipières. »

Une ambition qui correspond parfaitement à celle des Vertes, tenues en échec à Thonon (1-1) lors de la première journée. Avec ce renfort supplémentaire et inattendu, l’ASSE continue d’étoffer un effectif déjà profondément remanié cet été. Reste désormais à transformer ces nombreuses arrivées en résultats, avec un premier rendez-vous à domicile dès ce week-end face au Mans.

Source : AS Saint-Étienne.