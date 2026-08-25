Le mercato estival des Vertes connaît son épilogue. Après une reconstruction presque totale de son effectif, l’ASSE a officialisé ce samedi une ultime arrivée. Une signature qui vient surtout confirmer une possibilité apparue au fil de la préparation, alors que Yannick Chandioux ne recherchait initialement qu’un seul renfort offensif.

Chamsoudine convainc l’ASSE

À 19 ans, Hanna’a Chamsoudine s’engage avec l’ASSE après plusieurs semaines passées à l’essai dans le Forez. Formée au Paris Saint-Germain après ses débuts à Poissy, l’attaquante avait rejoint le Stade de Reims en 2024. La saison dernière, elle a disputé 14 rencontres de Seconde Ligue, dont neuf comme titulaire, pour trois buts.

Capable d’occuper plusieurs positions sur le front de l’attaque, elle a progressivement convaincu Yannick Chandioux durant la préparation. Le technicien met notamment en avant « les qualités de vitesse et de percussion » d’une joueuse dont la polyvalence doit offrir « de nouvelles solutions offensives » à son groupe.

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Une arrivée qui s’inscrit dans la logique du recrutement estival. Fin juillet, Chandioux expliquait avoir ciblé « des joueuses qui avaient un fort potentiel », avec l’idée de construire un groupe jeune et capable de progresser.

Une place… qui en cachait finalement deux

La signature de Chamsoudine apporte surtout une conclusion inattendue au mercato offensif. Fin juillet, Yannick Chandioux annonçait pourtant clairement : « On recherche encore une attaquante. » Deux joueuses avaient ensuite intégré la préparation à l’essai : Hanna’a Chamsoudine et Jalia Chabourine. Tout indiquait alors qu’elles se disputaient cette dernière place.

Mais leur utilisation avait progressivement semé le doute. Le 12 août, nous nous interrogions déjà sur la possibilité de voir l’ASSE conserver les deux joueuses. Après avoir été utilisées dans le même couloir contre Montpellier, Chabourine et Chamsoudine avaient évolué sur deux ailes différentes face à Grenoble. Une manière de tester leur complémentarité autant que de les mettre en concurrence ?

La réponse est désormais connue. Chabourine a signé le 15 août, Chamsoudine une semaine plus tard. Yannick Chandioux dispose donc finalement de deux renforts là où un seul était initialement annoncé.

« Mettre mes capacités au service du collectif »

Déjà buteuse face à Auxerre (3-1) pour conclure la préparation, Chamsoudine aura désormais l’occasion de transformer son essai sur la durée. Elle affiche une ambition collective : « Je suis très contente de rejoindre ce groupe de qualité qui m’a tout de suite bien accueillie. J’espère pouvoir mettre mes capacités au service du collectif pour que l’on atteigne ensemble nos objectifs. »

Avec cette dernière signature, le groupe stéphanois semble désormais définitivement constitué pour partir à la reconquête de la Première Ligue.

Source : AS Saint-Étienne.