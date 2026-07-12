C'est un départ qui se précise de plus en plus dans le Forez. Avec la promotion manquée de l'ASSE en Ligue 1, l'attaquant belge espère quitter le navire. Un nouveau prétendant est en course pour s'attacher ses services.

Arrivé à l'été 2024, Lucas Stassin a réalisé deux saisons complètes sous la tunique verte. En Ligue 1 ou en Ligue 2, le Belge a systématiquement montré ses qualités sur le rectangle vert malgré quelques baisses de régime. Au total, après 64 matchs disputés avec l'ASSE, l'attaquant est l'auteur de 23 réalisations et a délivré 14 passes décisives.

Son intelligence de déplacement, sa qualité technique et sa maturité dans le jeu séduisent plusieurs formations européennes. Déjà l'été dernier, le Paris FC proposait 25 millions d'euros pour l'acquérir. Depuis, Rennes, Al-Hilal ou même le FC Porto ont manifesté leur intérêt.

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Les prétendants s'empilent, et de nouveaux acteurs sont dans la course.

Galatasaray fonce sur l'attaquant de l'ASSE

C'est au tour du champion de Turquie en titre de rentrer dans la danse. Selon Sport X, Galatasaray aurait coché le nom de l'international belge pour renforcer son attaque cet été. Une opportunité en or pour le joueur de 21 ans, dont la valeur marchande reste intacte malgré l'échec collectif des Verts. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives cette saison, l'ancien joueur d'Anderlecht a continué d'entretenir sa cote malgré un important passage à vide d'octobre à janvier.

Toutefois, Saint-Étienne sait qu'il sera impossible de réclamer les sommes folles évoquées il y a un an, mais une vente cet été rapportera un chèque conséquent. Ce billet intéressant permettrait surtout de financer le chantier de sa succession. Les dirigeants stéphanois ont déjà anticipé ce départ en activant plusieurs pistes au poste de numéro 9, déterminés à reconstruire leur attaque.

Reste à savoir si l'ASSE parviendra à trouver un accord avec le club turc.