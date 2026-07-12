Lyonnais assumé, Georges Mikautadze est un personnage fort de la rivalité entre l'ASSE et l'OL. Le Géorgien est revenu sur certaines tensions dans l'émission Zack en Roue Libre. Extraits.

C'est l'un des personnages illustrant le mieux la rivalité entre l'ASSE et son voisin lyonnais ces dernières saisons. International géorgien né à Lyon en 2000, Georges Mikautadze est un pur produit de la formation ennemie. Mais non conservé par l'OL en 2015, c'est à Metz qu'il éclot réellement à partir de 2021. Prolifique en Moselle mais ne parvenant pas à s'imposer à l'Ajax Amsterdam, qui avait misé 16 millions d'euros sur lui en 2023, l'attaquant a retrouvé Lyon en 2024 après un retour à Metz. Des passages agrémentés de tensions avec les Verts et leurs supporters.

Mikautadze toujours sonné par la défaite en playoff face à l'ASSE

Lyonnais assumé, Georges Mikautadze est revenu sur ses histoires avec l'ASSE dans l'émission Zack en Roue Libre de Zack Nani. Et le Géorgien débute par un souvenir heureux pour les Verts. Redescendu en Ligue 2 en 2022, le club du Forez est à une marche de retrouver la Ligue 1 à l'issue de l'exercice 2023-2024. Troisième, l'ASSE élimine Rodez en barrages avant de retrouver le Metz de Mikautadze en playoffs. Avec une issue rêvée pour les Verts, pas pour le Géorgien.

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🗣️ Georges Mikautadze est revenu sur le barrage avec Metz contre l'ASSE (et sur sa célébration "69" à GG la saison précédente). (@ZackNaniTV)pic.twitter.com/bKdulxzK4V — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 9, 2026

"Je suis Lyonnais, donc il (le playoff) m’a fait doublement mal. À l’aller, c’était un match compliqué, on perd 2-1. Au retour, on avait une foule de malade qui nous accompagnait au stade, se souvient l'attaquant. On prend un rouge rapidement mais le stade reste derrière nous. On marque un premier but, je mets mon penalty pour qu’on mène 2-0. Ils reviennent à 2-1 donc ça nous amène aux prolongations et on prend ce but qui nous tue à la 117e, quelque chose comme ça. Et ça nous envoie en Ligue 2… Ça m’a fait mal."

Une revanche pour les supporters de l'ASSE, qui s'étaient sentis humiliés la saison précédente à Geoffroy-Guichard. Lors d'un choc face à Metz, les Verts se ratent complètement. Rapidement menés 0-2, ils voient Mikautadze s'offrir un doublé pour porter le score à 0-3 avant la fin de la première demi-heure. Surtout, le Lyonnais d'origine chambre le public stéphanois. "La célébration 69 ? Il y en a beaucoup qui l’ont mal pris. Après le match, j’étais sorti pour aller voir ma famille. Il y avait des gens qui m’insultaient. Je me suis dit : « ah ouais, ils sont chaud eux. » C’est la rivalité, ça reste du chambrage, ce n’est rien de méchant, même si j’avais kiffé (rires)." Pas de quoi empêcher l'ASSE d'encore prendre sa revanche lors du Derby d'avril 2025. Un match que Mikautadze avait traversé tel un fantôme...