Comme c'est le cas lors de chaque préparation estivale, l'équipe réserve de l'ASSE met à l'essai plusieurs profils. Trois joueurs s'entraînent en ce moment avec le groupe de Sylvain Gibert.

Comme révélé par nos soins plus tôt ce matin, l'un des joueurs actuellement à l'essai se nomme Selwyn Stevens. Ce milieu offensif sud-africain est testé par le staff de la réserve. Le profil technique du jeune joueur né en 2008 plaît. Reste à savoir si sa période d'essai débouchera ou non sur un contrat à sa majorité, en février prochain. Il n'est toutefois pas le seul à être actuellement à l'essai sous les couleurs vertes. En effet, deux autres éléments sont testés en ce mois de juillet.

Papa Mamadou Diouf à l'ASSE ?

Parmi eux, on retrouve le défenseur central Papa Mamadou Diouf. Après les départs non anticipés de Fodé Camara à l'Olympique de Marseille et de Lamine Ndiaye à Alverca, la défense centrale de l'équipe réserve se retrouve en sous effectif. Jules Mouton et Axel Dodote étant avec les professionnels pour le moment, Gibert et son staff disposent de peu de solutions durant cette préparation. Ils peuvent cependant compter sur la présence de Papa Mamadou Diouf.

Ce défenseur sénégalais né en 2006 est actuellement testé avec l'équipe B de l'ASSE. Il a d'ailleurs pris part au match amical d'hier face à la réserve de l'AJ Auxerre (victoire 4-1), comme les deux autres joueurs à l'essai. Du haut de ses 1.94m, Papa Mamadou Diouf a disputé l'intégralité de la rencontre et est monté en puissance au fur et à mesure de la partie.

Ce défenseur central évolue au Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie (NGB) et est international U20 avec le Sénégal. Il y a un an, il avait eu l'occasion de porter le maillot de sa sélection au Tournoi de Football des Jeux africains 2024, à Accra. Reste à savoir s'il parviendra à obtenir une proposition de contrat dans les jours à venir.