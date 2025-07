Le départ de Benjamin Bouchouari se précise. Le milieu marocain de l’ASSE est tout proche de s’engager avec Trabzonspor, selon les dernières indiscrétions du mercato. Le club turc serait sur le point de finaliser le deal.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Benjamin Bouchouari figure parmi les rares actifs à forte valeur marchande dans l’effectif stéphanois. Auteur de 26 matchs solides la saison passée, il a démontré une belle régularité au cœur du jeu, devenant un élément essentiel dans l’entrejeu ligérien.

Mais la relégation en Ligue 2 a rebattu les cartes. Conscients de la situation contractuelle du joueur, les dirigeants savent que l’été 2025 représente probablement la dernière fenêtre de tir pour une vente optimale. Dans un an, le contexte sera bien différent : moins de marge de négociation, plus de pression, et un joueur potentiellement libre à la fin de la saison suivante.

Trabzonspor en pole, Girona en embuscade

Annoncé dans le viseur de Girona, club de Liga affilié au City Group, Benjamin Bouchouari a également tapé dans l’œil de Trabzonspor, l’un des cadors historiques du championnat turc. Si les Espagnols restent discrets mais attentifs, les Turcs, eux, accélèrent.

Selon Foot Mercato, une première offre de 3 millions d’euros a été transmise par le club ottoman, mais elle aurait été jugée insuffisante par l’ASSE, qui en espère au moins 5 millions. Pourtant, les choses semblent évoluer rapidement dans les coulisses.

Dernière minute : accord imminent ?

Ce lundi soir, un nouvel élément est venu relancer le dossier. Selon le média @TSBildirim, généralement bien informé sur le mercato turc, « Trabzonspor finalisera le transfert de Benjamin Bouchouari d’ici la fin de la semaine. La différence est d’un million d’euros. »

Une information qui laisse entendre que les deux clubs sont proches d’un accord autour de 4 millions d’euros, avec peut-être des bonus à la clé. Si cette tendance se confirme, Bouchouari pourrait devenir la première vente majeure de l’été pour l’ASSE.

Une vente inévitable mais sous contrôle

L’ASSE n’a jamais caché son intention de vendre intelligemment cet été. Mais pas question de brader les joueurs, surtout les plus prometteurs. Bouchouari coche toutes les cases d’une vente logique : il a prouvé sa valeur, il dispose encore d’un contrat d'un an, et il suscite un réel intérêt à l’étranger.

Si l’offre turque se rapproche de la barre des 5 millions d’euros, les Verts pourraient difficilement refuser. D’autant que le joueur lui-même semble prêt à franchir un palier. Après trois saisons dans le Forez, une nouvelle aventure en Turquie — où la ferveur, l’exigence et la visibilité européenne sont fortes — pourrait représenter le tremplin idéal pour le milieu marocain.

Un dossier qui pourrait vite se boucler

Alors que le mercato s’intensifie à l’approche de la mi-juillet, ce dossier est en passe de se dénouer. Les derniers détails financiers pourraient être réglés dans les tout prochains jours. Une chose est sûre : le feuilleton Bouchouari touche à sa fin. Et sauf retournement de situation, la Turquie pourrait bien être la prochaine destination d’un des milieux les plus élégants passés par le Forez ces dernières années.