Le mercato hivernal de l’ASSE s’est refermé dans un contexte particulier, avec un changement d’entraîneur, des résultats en berne et un impératif de rester au contact de la course à la montée. Actifs jusqu’aux dernières heures de janvier, les dirigeants stéphanois ont multiplié les ajustements ciblés sans bouleverser l’effectif. Un choix qui nourrit aujourd’hui une lecture nuancée chez les supporters, comme en témoigne le sondage que nous avons publié sur X.

Le mois de janvier stéphanois n’a pas seulement été celui des transferts. Il a aussi été marqué par un tournant sportif avec l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, en remplacement d’Eirik Horneland. Dans ce contexte instable, le mercato avait une mission claire : corriger certaines failles identifiées depuis l’été, tout en évitant de fragiliser davantage un groupe encore engagé dans la lutte pour la montée. La priorité affichée concernait le milieu défensif, un poste resté orphelin après le feuilleton Pierre Ekwah. Longtemps, l’ASSE s’est heurtée à des refus avant de finaliser l’arrivée d’Abdoulaye Kanté, jeune joueur prêté par Middlesbrough avec option d’achat. Un pari assumé, davantage tourné vers l’équilibre et l’avenir que vers un impact immédiat garanti.

Un mercato stéphanois construit dans l’urgence et l’ajustement

La fin de mercato a ensuite changé de nature. Les blessures successives de Maxime Bernauer, Chico Lamba puis Joao Ferreira ont contraint les dirigeants à revoir leurs priorités. Résultat : deux renforts défensifs bouclés dans le money-time avec Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal. Deux profils polyvalents, capables d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, recrutés pour sécuriser un secteur devenu fragile. En parallèle, l’ASSE a aussi travaillé sur la profondeur de son effectif, notamment pour la réserve, avec plusieurs jeunes intégrés dans une logique de développement à moyen terme.

À ces arrivées s’ajoute un dégraissage jugé nécessaire. Les départs de Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, libérés de leur contrat avant de rejoindre l’AEL Larissa, ont permis d’assainir un vestiaire où ces joueurs n’entraient plus dans les plans. Le prêt de Pierre Ekwah à Watford, validé dans les dernières heures, s’inscrit dans la même logique. L’ASSE se déleste d’un dossier encombrant et espère une revalorisation future. Sur le papier, le mercato apparaît cohérent, mais sans coup d’éclat.

Un vote qui révèle de l'attente avant l'emballement

C’est précisément cette impression qui ressort du sondage proposé aux followers X de Peuple Vert. À la question "Êtes-vous satisfait du mercato hivernal de l’ASSE ?", 396 votants se sont exprimés. La réponse la plus choisie, "Je demande à voir", recueille 55,1% des suffrages. Une majorité nette, qui traduit moins une défiance qu’une attente prudente. Les supporters reconnaissent les mouvements, mais attendent désormais une traduction concrète sur le terrain.

Le "Oui" rassemble 28,8% des voix. Une proportion non négligeable, qui valide l’idée d’un mercato utile, notamment pour avoir corrigé certains déséquilibres et réduit la masse salariale superflue. À l’inverse, le "Non" plafonne à 10,1%, signe qu’une opposition franche reste minoritaire. Enfin, 6,1% des votants déclarent ne plus se prononcer, marque d’un certain détachement ou d’une lassitude face aux promesses non encore suivies d’effet.

Ce sondage dessine une situation claire. Le mercato hivernal de l’ASSE ne convainc pas pleinement, mais il ne suscite pas non plus un rejet massif. Il place surtout le club face à une exigence immédiate : les recrues et le nouveau staff devront rapidement donner des garanties sportives. À Saint-Étienne, plus que jamais, ce mercato sera jugé non sur ses intentions, mais sur sa capacité à relancer une dynamique fragilisée.