Zoumana Camara et son groupe se lancaient hier dans une semaine déterminante pour la suite de la saison du MHSC. Un Huitième de finale de Coupe de France ce mercredi soir. Avant de se déplacer à Saint-Etienne avec en ligne de mire le top 5 de la Ligue 2 en cas de victoire face à l'ASSE.

La semaine a mal commencé pour le MHSC. Pourtant devant avec deux buts d'écart à 20 minutes du coup de sifflet final, la qualification a échappé au Montpelierrain. Défaite 3-2 avec un but encaissé à la dernière seconde des arrets de jeu. Une remontada spectaculaire qui pourrait laisser des traces dans les jambes et dans les têtes héraultaise.

Rage, colère et déception pour le MHSC

Zoumana Camara, entraineur du MHSC s'est exprimé en conférence de presse : "J'ai de la rage, de la colère et de la déception. On a eu des fautes d'inattention et on a été sanctionnés. Il a manqué de l'expérience, de la personnalité et aussi un peu de force pour refuser d'être acculé sur le but. Et il a manqué un peu d'audace pour perturber cette équipe, ce que nous avons fait par séquence, et essayer de la punir. Il y avait de la place pour le faire."

J'ai bâti une équipe avec l'ambition d'essayer de se qualifier. Mais en même temps, il y a un match capital samedi contre l'ASSE. Donc, je devais trouver le juste milieu. J'avais envie qu'on est une certain maitrise dans ce match et casser le rythme pour les faire déjouer. Pour ensuite amener plus de jambes et de vitesse.

J'ai une équipe jeune. Dans la gestion il y a eu des moments clé, sur les phases arrêtées. On a été sanctionné sur des erreurs d'inattentions, un ou deux duels perdus, des mauvais renvois. A ce niveau-là ça ne pardonne pas. C'est la différence entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2. [...] On est déjà tourné vers samedi [vs. ASSE]"

Défaillance physique et mentale

Everson Junior, milieu de terrain du MHSC s'est également exprimé. "La défaillance est mentale je pense. Même si on a péché physiquement en seconde période. Le jeu a augmenté de deux ou trois vitesses. Si on veut aller de l'avant, il faut que certains prennent leurs responsabilités. Gagner 0-2 et perdre 3-2, ce n'est pas que physique ou technique. C'est aussi psychologique. C'est la loi du foot. Je pense qu'il y a eu une forme de limite. Il fallait au-delà sur quelques minutes."