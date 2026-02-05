Avec l’arrivée de Philippe Montanier, l’AS Saint-Étienne poursuit sa restructuration. Le club a officialisé l’arrivée de Stéphane Lièvre au poste d’entraîneur adjoint. Il succède à Hasan El Fakiri, démis de ses fonctions après l’éviction d’Eirik Horneland. Profil du nouvel adjoint des Verts.

Profil discret mais unanimement respecté dans le milieu, Lièvre arrive dans le Forez avec un bagage solide. Une expérience forgée à la fois sur les terrains de Ligue 1 et sur les bancs. Son intégration s’inscrit dans la volonté du club de redresser la barre en championnat lors de cette seconde partie de saison. Il accompagnera Philippe Montanier dans l’objectif affiché de la montée en Ligue 1.

Son parcours de joueur dans l’élite

Avant de s’installer durablement sur les bancs, Stéphane Lièvre a connu une carrière professionnelle complète. Formé au SM Caen, il débute en Ligue 1 au début des années 1990. Il s’impose rapidement comme un défenseur polyvalent, apprécié pour sa rigueur et son sens du collectif.

Sa trajectoire le mène ensuite au FC Nantes, où il atteint l’un des sommets de sa carrière en remportant la Coupe de France en 1999. Un passage marquant, dans un vestiaire réputé pour ses exigences et son école tactique. Après une étape à Toulouse, il met un terme à sa carrière professionnelle en 2006. Il totalise plusieurs saisons au plus haut niveau et se forge une solide culture du jeu.

Une reconversion d’adjoint

Sa reconversion en tant qu’adjoint se fait sans précipitation. Lièvre commence par des missions d’analyse et de recrutement, avant de rejoindre progressivement les staffs techniques. Son parcours est étroitement lié à celui de Philippe Montanier, avec qui il collabore longuement au Toulouse FC.

Ensemble, ils marquent l’histoire récente du club. Lors de la saison 2021-2022, le TFC décroche le titre de champion de Ligue 2, validant une remontée immédiate dans l’élite. La saison suivante, Toulouse confirme en remportant la Coupe de France 2023, grâce à une large victoire 5-1 face au FC Nantes. Un succès majeur, qui récompense la continuité du travail mené par les deux hommes et la cohérence dans la conduite d'un projet sportif.

Lièvre ? Un choix évident pour Montanier

En choisissant Stéphane Lièvre pour remplacer Hasan El Fakiri, l’ASSE fait confiance à Philippe Montanier et lui permet de s’appuyer sur un adjoint qu’il connaît parfaitement. Avec Lièvre, le club mise sur un technicien rompu aux exigences du football professionnel. Un entraîneur adjoint qui connaît la Ligue 2 et a déjà participé à des succès significatifs.

Dans une période où Saint-Étienne cherche à retrouver de la stabilité dans la conduite de son projet sportif, ce recrutement apparaît logique et cohérent.