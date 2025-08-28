Ciblé par le Stade Rennais dans les derniers jours du mercato, Lucas Stassin ne quittera finalement pas l’ASSE pour s'engager sous les ordres d'Habib Beye. Le club breton a trouvé son bonheur ailleurs, avec la signature du danois Conrad Harder.

En début de semaine, le journaliste belge Sacha Tavolieri révélait que Lucas Stassin était devenu la priorité offensive du Stade Rennais. Depuis, le club breton a avancé sur plusieurs dossiers. Le jeune attaquant angevin Lepaul est attendu en Bretagne contre un chèque de 15 M€, tandis que Konrad Harder (Sporting Portugal) est également espéré pour compenser le départ de Kalimuendo vers l’Angleterre.

Pour autant, le nom de Stassin n’a pas disparu de la short-list rennaise. Tavolieri a précisé que Rennes avait soumis une offre de 15 M€ + 2 M€ de bonus à Saint-Étienne. Une proposition qui aurait été refusée par les Verts.

Ce vendredi, le journaliste belge Sacha Tavolieri a confirmé que Lucas Stassin ne rejoindra pas le Stade Rennais.

Conrad Harder attendu à Rennes, pas Stassin

Le SRFC a finalement avancé ses pions sur Conrad Harder, jeune attaquant du Sporting Portugal. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur est attendu ce week-end en Bretagne pour finaliser son arrivée. De quoi mettre définitivement fin aux spéculations autour de Lucas Stassin.

Bonne nouvelle pour l’ASSE : les Verts vont conserver leur buteur belge de 20 ans, arrivé l’été dernier en provenance de Westerloo. Déterminé à franchir un cap cette saison sous les ordres d’Eirik Horneland, Stassin représente un atout majeur de l’attaque stéphanoise cette saison.

Après un été déjà marqué par plusieurs renforts défensifs et offensifs, les dirigeants stéphanois peuvent désormais aborder la fin du mercato avec un candidat en moins pour Stassin. L’objectif reste de sécuriser un milieu défensif polyvalent, mais le dossier Stassin reste en suspens.