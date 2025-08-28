À quatre jours de la clôture du mercato, l’avenir de Lucas Stassin reste incertain. Rennes aurait formulé une offre pour l’attaquant belge, l’ASSE se montre inflexible.

En début de semaine, le journaliste belge Sacha Tavolieri révélait que Lucas Stassin était devenu la priorité offensive du Stade Rennais. Depuis, le club breton a avancé sur plusieurs dossiers. Le jeune attaquant angevin Lepaul est attendu en Bretagne contre un chèque de 15 M€, tandis que Konrad Harder (Sporting Portugal) est également espéré pour compenser le départ de Kalimuendo vers l’Angleterre.

Pour autant, le nom de Stassin n’a pas disparu de la short-list rennaise. Tavolieri a précisé ce matin que Rennes avait soumis une offre de 15 M€ + 2 M€ de bonus à Saint-Étienne. Une proposition qui aurait été refusée par les Verts.

L’ASSE inflexible pour Lucas Stassin

Impossible pour Peuple Vert de confirmer l’existence de cette offre. Mais une chose est certaine : les dirigeants stéphanois ne comptent pas brader Lucas Stassin. Le moins que l'on puise dire. L’attaquant belge de 20 ans est considéré comme une pièce importante de l’effectif et bénéficie de la confiance d’Eirik Horneland.

L’ASSE reste donc ferme sur sa position : le joueur ne partira que contre une offre jugée impossible à refuser.

Les Verts s'activent sur le recrutement d’un milieu de terrain

En parallèle, les Verts travaillent sur l’arrivée d’un milieu de terrain défensif. Avec l’absence prolongée de Pierre Ekwah et le possible départ de Benjamin Bouchouari, ce poste est devenu une priorité.

Les dirigeants multiplient les contacts et pourraient tenter un coup dans les dernières heures du mercato afin de renforcer un entrejeu fragilisé par les blessures et les incertitudes.

À quatre jours de la fin du marché, l’ASSE reste donc au centre des attentions : entre la gestion du dossier Stassin et la recherche d’un renfort au milieu, le sprint final s’annonce décisif pour bâtir un effectif compétitif.