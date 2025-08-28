L'ASSE reçoit le GF38 de Franck Rizzetto ce samedi pour le compte de la quatrième journée de Ligue 2. Face aux Grenoblois, les Stéphanois ont l'occasion de poursuivre leur bonne série. Analyse dans notre dernière vidéo.

Un début de saison compliqué en Ligue 2 pour Grenoble

Défaits à Troyes, puis neutralisés face à Laval, les Grenoblois ont de nouveau connu la défaite le weekend dernier. Face à Clermont, le GF38 a pourtant ouvert le score (0-1, Valls, 60'). Mais avant d'être rattrapé puis mené en moins de 10 minutes (2-1, 67'). Une rencontre qui illustre un été grenoblois marqué par des averses.

"Grenoble, en début de saison, c’est toujours compliqué, affirme Clément, rédacteur pour Peuple Vert, dans notre dernière vidéo. J’ai regardé un peu leur effectif : devant, c’est assez inexpérimenté et franchement, sur le papier, ça ne fait pas peur." Mais pas de quoi non-plus tomber dans l'excès de confiance. Les Stéphanois ne doivent pas tomber dans le piège déjà tendu par Boulogne, samedi dernier. "Il faut quand même s’en méfier. C’est une équipe qui va venir avec son plan de jeu, sûrement un bloc bien compact. Grenoble cherchera à nous surprendre, conclut le chroniqueur."

Leader du championnat à la différence de but, les joueurs d'Eirik Horneland sont dans l'obligation de maintenir le rythme pour confirmer leur statut de favori. "La concurrence en Ligue 2, elle est bien là, assure justement Paul. Le championnat a beau être moins relevé cette saison, les équipes sont à l’affût. Des clubs comme Reims ou Montpellier vont vouloir remonter tout de suite. Chaque point va compter."

Un problème de taille pour Horneland ?

Privé d'Ebenezer Annan ce samedi, le coach de l'ASSE devra bricoler sur le flanc gauche. Car sans Dennis Appiah, également touché, Horneland ne dispose que de peu de solutions viables.

"Pour moi, la solution la plus probable, ce sera Lassanra Traoré", affirme Paul. Titularisé plusieurs fois cet été, le Sénégalais pourrait bien être le dernier latéral gauche de métier disponible face à Grenoble. Toutefois, de retour sur les terrains récemment, le défenseur central Maxime Bernauer postule également. "C’est un joueur polyvalent, qui joue surtout défenseur central mais qui peut aussi dépanner à droite, voire à gauche."

Affaire à suivre du côté de l'ASSE ...

