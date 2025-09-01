Le Paris FC a officiellement transmis une offre à l’ASSE pour Lucas Stassin. Mais entre les attentes des Verts et les moyens du promu, l’accord est encore loin d’être trouvé. Un imbroglio soulevé par le journal L'Equipe.

Comme révélé ce lundi par L'Equipe, le Paris FC s’est bel et bien lancé dans le dossier Lucas Stassin. L’ambitieux promu, qui a déjà beaucoup investi cet été, cherche encore à boucler un renfort offensif de poids avant 20h, heure de clôture du mercato.

Une proposition a été formulée auprès de Saint-Étienne. Problème : le montant exact de cette offre diverge selon les sources.

Une offre à 26 M€… ou bien moins ?

D’après L'Equipe, le Paris FC aurait mis 26 M€ sur la table, plus 3 M€ de bonus. Mais d’autres versions affirment au journal que le club francilien n’irait pas jusque-là et ne serait pas prêt à investir près de 30 M€ sur l’attaquant belge de 20 ans.

Sous contrat jusqu’en 2028, Stassin reste l’un des éléments les plus valorisés de l’effectif forézien. Recruté l’été dernier pour environ 10 M€, son prix de départ ne devrait pas être inférieur à 20 M€.

L’ASSE reste ferme pour Stassin

Côté stéphanois, la ligne ne bouge pas : pas question de brader Lucas Stassin. L’ASSE n’acceptera qu’une offre jugée impossible à refuser. Les dirigeants estiment que l’international U21 belge est essentiel au projet, même si le joueur ne cache pas son envie de franchir un cap.

Un dossier qui peut encore basculer

Si les positions restent aujourd’hui trop éloignées pour qu’un accord soit trouvé, le mercato réserve toujours son lot de rebondissements. Le Paris FC serait même prêt à passer à une autre cible ! " Le PFC songerait à activer d'autres pistes en parallèle afin de s'assurer la présence d'un attaquant à l'issue du mercato ce lundi soir."

À quatre heures du gong final, le suspense demeure entier : Saint-Étienne cédera-t-il son buteur ou tiendra-t-il bon face aux millions parisiens ?

Source : L’Équipe