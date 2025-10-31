L’AS Saint-Étienne met ses maillots spéciaux aux enchères pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Une initiative solidaire portée par ASSE Cœur-Vert, qui reversera l’intégralité des fonds à la Ligue contre le Cancer de la Loire.

Mardi soir, à l’issue de la belle victoire des Verts face à Pau, l’AS Saint-Étienne a lancé une opération au grand cœur. Dans le cadre du mois d’Octobre Rose, le club forézien a ouvert une vente aux enchères exceptionnelle des maillots portés ou préparés par les joueuses et joueurs professionnels de l’ASSE.

Ces tuniques roses, symboles de la lutte contre le cancer du sein, ont été portées par les Vertes de Sébastien Joseph et les Verts d’Eirik Horneland lors des rencontres contre Marseille (0-4) et Pau (6-0). Chacune d’entre elles est unique et dédicacée, rendant l’initiative encore plus spéciale pour les supporters.

Des enchères déjà très prometteuses pour la bonne cause

Selon Lionel Potillon, président d’ASSE Cœur-Vert, la mobilisation est déjà impressionnante : « À l’heure où je vous parle, on est à pas loin de 15 000 euros. On espère que ça va encore augmenter », a-t-il confié au micro de TL7 loire, ravi du succès de l’opération.

L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à la Ligue contre le Cancer de la Loire, afin de soutenir la recherche et les actions de prévention.

Outre cette vente, d’autres initiatives ont été mises en place durant le mois : une micro-vente sur la billetterie des matchs, ainsi qu’une collection spéciale de maillots Octobre Rose vendue en boutique. Tous les bénéfices seront ajoutés au montant final du don.

Les maillots de l'ASSE affolent déjà les compteurs

Les enchères se poursuivent jusqu’au dimanche 2 novembre à 20h, et certains maillots font déjà grimper la cagnotte ! Le maillot de Duffus atteint actuellement près de 2 000 euros, tandis que ceux d’Irvin Cardona, Lucas Stassin, Ebenezer Annan et Florian Tardieu dépassent la barre des 1 000 euros.

Cette opération illustre parfaitement la solidarité légendaire du Peuple Vert, toujours prêt à s’unir pour une cause qui dépasse les frontières du football.

Les enchères sont ouvertes jusqu’à dimanche soir, alors faites grimper la cagnotte !