Deux semaines après le dernier rendez-vous d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE s'apprêtent à refouler les pelouses. Lors de leur dernier match, les Vertes ont décroché leur premier point de la saison sur la pelouse du Stade Océane (0-0). Pour leur retour à la maison, elles essaieront d'obtenir leur première victoire contre Montpellier.

Le début de saison de l'ASSE a très rapidement tourné au cauchemar. Même après un mercato ambitieux (12 recrues), les stéphanoises n'arrivaient pas à poser leur jeu, conclure leurs occasions et conservés une stabilité défensive. Résultat : six défaites consécutives en début de saison.

Un premier point de pris pour l'ASSE

Le plus inquiétant est, sans doute, les deux contre-performances en Coupe LFPP, dans un groupe pourtant très abordable où ne figure que des équipes de Seconde Ligue. Sébastien Joseph attendait une réaction contre Le Havre. "On va au Havre avec beaucoup de détermination pour enfin lancer notre saison." Encore réduites à 10, l'ASSE est tout de même parvenue à décrocher son premier point. Alice Pinguet, la gardienne, a rassuré, permettant à son équipe de faire un premier clean sheet. "C'est notre premier match sans prendre de but. Je dirais qu’il y a des nuls qui ont la saveur de victoires au vu de certains scénarios, celui-ci en fait partie." En revanche, l'attaque est toujours en panne. En championnat, un seul but a été inscrit par l'AS Saint-Etienne. C'était lors de la première journée contre Nantes.

Montpellier, un adversaire historique

Il y a encore quelques années, le MHSC faisait partie des "cadors" de cette division. Aujourd'hui, le club est toujours là, présent, et souhaitent encore s'inviter dans le top 5 du championnat. Avant la trêve, Montpellier s'est imposé contre Lens, 3-1. Par conséquent, cette victoire a rassuré Montpellier qui s'est offert un second succès consécutif. Dans le même temps, elle a permis aux Vertes de quitter cette place dans la lanterne rouge, occupé désormais par les Sangs et Or, qui comptent le même nombre de points que les Vertes.

Rendez-vous au Stade Salif Keita

Après un dernier match à domicile face à l'OM, les Vertes font leur retour au Stade Salif Keita. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce samedi 01 novembre à 17h. Vous pouvez réserver vos billets en cliquant juste ici pour venir encourager l'ASSE. La rencontre sera à suivre sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue.