L’ASSE poursuit la structuration de sa cellule de recrutement avec l’arrivée de Jacob Newman au poste de Video Scout. Né le 24 octobre 1999, l’Anglais vient compléter un secteur en pleine expansion au sein du club stéphanois. Explications.

Deux semaines après l’officialisation de Petar Vuk Novaković, l’AS Saint-Étienne (ASSE) continue d’étoffer son organigramme sportif. Cette fois, c’est Jacob Newman qui rejoint le Forez en qualité de Video Scout. Une arrivée qui confirme la volonté du club de densifier et moderniser son pôle recrutement.

Un profil formé à l’école anglaise

À seulement 26 ans, Jacob Newman affiche déjà un parcours solide dans l’analyse et le scouting. Avant de poser ses valises à l'ASSE, il occupait le poste de Recruitment Analyst à Barnsley FC (2023-2026). Sa mission : structurer les processus de recrutement, développer des templates d’analyse pour le scouting live et vidéo, et produire des rapports détaillés pour orienter les décisions sportives.

Auparavant, il avait travaillé comme Recruitment Analyst au Queens Park Rangers entre 2021 et 2023. Là encore, son rôle mêlait observation terrain, analyse vidéo et production de dossiers joueurs.

Il a également occupé des fonctions d’Assistant 1st Team Analyst à Newport County AFC, où il contribuait à la création de bases de données statistiques et à la préparation des rapports d’avant-match.

Un parcours cohérent. Axé sur la donnée, l’analyse et la structuration des process. Il viendra apporter ses compétences à l'ASSE dorénavant.

Des missions tournées vers la performance et l’anticipation

Chez Barnsley, Jacob Newman ne se contentait pas d’évaluer des profils. Il participait activement à :

La création et l’implémentation de processus de recrutement.

L’analyse et l’interprétation de systèmes de données pour identifier et suivre des cibles potentielles.

La production de rapports écrits détaillés avec preuves vidéo.

La préparation de présentations à destination des coachs et des dirigeants.

Autant d’éléments qui s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle orientation stratégique de l'ASSE.

ASSE : Une cellule de recrutement qui prend de l’ampleur

Avec l’arrivée de Jacob Newman, la cellule stéphanoise gagne encore en densité. Après Petar Vuk Novaković, ce nouveau renfort confirme une tendance claire : l’ASSE investit dans des profils jeunes, formés aux outils modernes et à la data. Ils rejoignent la première vague de scouts recrutés l'été dernier. Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira, Uli Schier avaient rejoint l'ASSE quelques semaines après l'arrivée d'Alexandre Lousberg, coordinateur de la cellule.

L’objectif est limpide. Structurer, anticiper, sécuriser les recrutements futurs. Et ne plus laisser place à l’improvisation.

Loin du terrain, loin des projecteurs, l’ASSE bâtit en coulisses. Et cette montée en puissance du pôle scouting pourrait bien devenir l’un des piliers du projet à moyen et long terme.

Source : Profil LinkedIn de Jacob Newman