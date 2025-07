Deux ans et demi après son arrivée dans le Forez, Lamine Fomba fait ses valises. Courtisé à l'étranger depuis plusieurs semaines, celui qui n'avait pas sa place en Ligue 1 profite du mercato estival pour quitter le forez et gagner du temps de jeu. Le Servette FC était passé à l'action ces derniers jours. C'est désormais officiel.

Départ canon, conclusion timide

Débarqué dans le forez en janvier 2023, Lamine Fomba démontrait d'emblée ses qualités dans le système de Laurent Battles. Solide dans l'entre-jeu et doté d'une bonne vision de jeu, le milieu de terrain longiligne (1m88) s'était imposé comme une pièce importante de l'effectif stéphanois. Lamine Fomba a activement participé au redressement du club en seconde partie de saison.

Mais avec les signatures de Florian Tardieu et d'Olivier Dall'Oglio quelques mois plus tard, le joueur formé à l'AJ Auxerre s'est vu progressivement être relégué sur le banc. Pour la dernière saison en Ligue 2, le coach cévenol n'offre que 305 minutes de jeu à Lamine Fomba. Et la promotion dans l'élite n'a pas arrangé la situation.

Le milieu de terrain n'a disputé que quatre petites rencontres de Ligue 1 sous Eirik Horneland. Poussé vers la sortie l'hiver dernier, un départ cet été semblait inéluctable malgré de bons matchs de préparation. Le Servette FC était en effet annoncé proche de conclure le deal ces dernières heures.

Le départ de Fomba au mercato estival officialisé !

L'ASSE officialise le départ de Lamine Fomba :

"Milieu de terrain des Verts depuis 2023, Lamine Fomba (27 ans) rejoint le Servette FC (Suisse).

Ce jeudi, l'AS Saint-Étienne et le Servette FC (Suisse) ont trouvé un accord pour le transfert de Lamine Fomba.

Stéphanois depuis l'hiver 2023, le milieu de terrain a pris part à 55 rencontres en Vert et contribué à la remontée du club dans l'élite en 2024. L'ASSE lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."