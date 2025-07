La pré-saison est souvent le moment pour certains joueurs de se montrer. Deux ans et demi après son arrivée à l’ASSE, Lamine Fomba est dans ce cas. Longtemps en retrait, le milieu de terrain semble profiter de cette préparation estivale en montrant de bonnes choses. Le dernier adversaire des Verts semble s’intéresser de près au milieu de l’ASSE dans ce mercato.

Recruté en janvier 2023 en provenance de Nîmes, Fomba (1,88 m) avait pourtant démarré fort sous le maillot vert. Ses six premiers mois avaient coïncidé avec le redressement du club et le maintien en Ligue 2. Solide dans l’entrejeu, il s’était imposé comme une pièce importante. Mais la suite a été bien plus compliquée.

L’arrivée de Florian Tardieu la saison suivante l’a relégué au second plan, et Olivier Dall’Oglio n’a pas inversé la tendance. Le technicien cévenol ne lui a offert que trois titularisations en championnat. Régulièrement présent dans le groupe mais rarement utilisé, Fomba a toutefois disputé des minutes précieuses en fin de saison, notamment lors du barrage retour contre Metz.

Un départ vers la Suisse ?

Grâce à la montée en Ligue 1, son contrat a été automatiquement prolongé jusqu’en 2026. Mais malgré cet engagement, son avenir reste incertain. Déjà placé sur la liste des départs lors des derniers mercatos, il pourrait encore être poussé vers la sortie cet été.

Pourtant, le joueur formé à l’AJ Auxerre s’est illustré dans cette pré-saison. Utilisé lors des trois premiers matchs de préparation par Eirik Horneland, il s’est distingué à chaque sortie. Auteur d’un superbe but face à l’Étoile Carouge, puis passeur décisif contre Troyes et le Servette Genève.

Ces derniers s’étaient prêts à faire une offre pour le recruter d’ici peu selon Foot Mercato. Lamine Fomba pourrait alors découvrir la Ligue des Champions si le dossier venait à rapidement s’accélérer et si le Servette négocie bien sa double confrontation face à Plzen.