Avec plus de 17 millions d’euros investis depuis le début du mercato, l’AS Saint-Étienne s’invite dans le Top 5 des clubs les plus dépensiers de France. Un signal fort à l’heure de préparer une remontée immédiate en Ligue 1. L'ASSE n'en n'a pas terminé et va poursuivre ses emplettes.

Une ambition retrouvée pour l’ASSE

La relégation n’a pas éteint les ambitions stéphanoises. Bien au contraire. Loin de resserrer les cordons de la bourse, la direction des Verts a fait le choix d’un mercato offensif pour bâtir une équipe compétitive dès cet été. Avec près de 17,7 millions d’euros dépensés, l’ASSE est l’un des clubs français les plus actifs sur le marché, devant Rennes, Nice ou Lille.

Cet investissement place les Verts au 5e rang des clubs les plus dépensiers, selon les chiffres de Transfermarkt. Une stratégie assumée pour renforcer un effectif largement remanié.

Un recrutement ciblé et ambitieux à l'ASSE

Le mercato des Verts n’a rien d’un empilement de noms. Chaque recrue répond à un besoin identifié par Eirik Horneland, le nouveau coach norvégien. Les arrivées conjuguent jeunesse, puissance et potentiel de progression :

Chico Lamba (6 M€), jeune DC, est perçu comme un joueur à fort potentiel de revente.

Irvin Cardona (2,5 M€), attaquant expérimenté, apporte percussion et efficacité dans le dernier tiers.

Mahmoud Jaber (2 M€), un talent formé à l’étranger, vient renforcer l'entrejeu.

Maxime Bernauer (1,2 M€), défenseur axia, complète une charnière en reconstruction.

Pierre Ekwah (6 M€), option d'achat levée auprès de Sunderland, bien que le joueur ne soit pas encore revenu à Saint-Etienne.

Un recrutement ambitieux, mais structuré. Les profils choisis sont jeunes, dynamiques et évolutifs, dans une logique de performance immédiate, mais aussi de valorisation future.

L'ASSE ne veut pas végéter en Ligue 2

En injectant plus de 17 millions d’euros dans son effectif, l’ASSE fait clairement figure de favori pour la remontée, aux côtés d’autres grands noms comme Reims ou Montpellier.

L’arrivée d’Eirik Horneland, la structuration avec les arrivées au sein de la cellule de recrutement et du staff montrent que les Verts ne veulent pas faire de la figuration en Ligue 2. La direction a envoyé un message fort : il est temps de remonter. Et pour cela, il fallait des moyens. Et c'est loin d'être terminé. A minima, les Verts vont encore recruter un latéral gauche. Les départs (Bouchouari, Fomba, Maçon, Davitashvili ? Stassin ?) seront remplacés. Comme nous vous l'annoncions en juin, l'ASSE va dépenser les 20 millions d'euros cet été.

Clubs français les plus dépensiers (mercato été 2025)

Strasbourg – 63,5 M€ Marseille – 34 M€ Lens – 32 M€ Paris FC – 18 M€ ASSE – 17,7 M€ Rennes – 17,5 M€ Nice – 16,5 M€ Lille – 13 M€ Auxerre – 3,3 M€ Nantes – 2,5 M€ Brest – 2 M€ Toulouse – 1,75 M€ Lorient – 1 M€ Metz – ~1 M€ Le Havre – 0 € Monaco – 0 € Angers – 0 € Paris SG – 0 € Lyon – 0 €

À titre de comparaison, en Ligue 2, la seconde équipe la plus dépensière sur le marché est Montpellier. Le MHSC a dépensé... 0.5 M€ pour l'instant. Soit 17 millions de moins que l'ASSE.

Source : Transfermarkt