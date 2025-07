L’ASSE s’apprête à accueillir Joshua Duffus, un jeune attaquant anglais qui entrera dans l’histoire du club comme le sixième joueur anglais à porter officiellement le maillot vert. Un choix à la fois audacieux et symbolique.

En quête de renforts offensifs pour la saison 2025-2026 de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va enregistrer l’arrivée de Joshua Duffus, un attaquant anglais de 20 ans. Passé par les équipes de jeunes de Brighton, il devrait parapher un contrat de 4 ans dans le Forez. Doté d’un profil rapide, technique et percutant, Duffus vient combler un vide dans le secteur offensif, laissé vacant par les départs d'Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji.

Son arrivée confirme l’ambition du board stéphanois de miser sur des jeunes à fort potentiel, capables de s’inscrire dans une logique de montée mais aussi de valorisation d’actifs à moyen terme. Reste à savoir si Duffus saura s’adapter au championnat de Ligue 2 et aux exigences du Chaudron.

Joshua Duffus rejoint une poignée d’Anglais passés par l’ASSE

Avec ce transfert, Joshua Duffus devient le sixième joueur anglais à porter officiellement les couleurs de l’ASSE. Un fait rare dans l’histoire du club. D’après les données du site ASSE-Stats, voici la liste des joueurs britanniques ayant évolué sous le maillot vert :

Etienne Green : gardien franco-anglais formé au club, 37 matchs à son actif.

Harold Rivers : 36 matchs, 6 buts entre 1938 et 1939.

Albert Locke : auteur de 14 buts en 23 matchs dans les années 1930.

Robert Pollard : 19 matchs sans but.

William Duckworth : aucun match officiel.

D’autres noms comme Harold Newell ont également été affiliés à l’ASSE, mais sans participation à des compétitions officielles, notamment en raison du contexte historique (Seconde Guerre mondiale).

Une touche britannique pour un projet international

L’arrivée de Duffus n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture à l’international, amorcée depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures. L’ASSE, malgré ses racines profondément locales et populaires, n’hésite plus à franchir les frontières pour diversifier son effectif.

Dans un football moderne où l’identité se construit aussi par les influences extérieures, intégrer un profil britannique comme Duffus peut apporter une nouvelle énergie, un autre état d’esprit. Et pourquoi pas, créer une belle surprise cette saison. À lui d’écrire son histoire sous les couleurs vertes.