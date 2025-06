C’est l’un des premiers noms à avoir été évoqué pour le mercato de l’ASSE cet été. Robin Risser, gardien international espoir appartenant à Strasbourg est évoqué du côté d’un club de Ligue 1 qui rêve de Ligue des Champions.

Pour son grand retour en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a connu une saison cauchemardesque, en grande partie en raison de sa défense particulièrement fébrile. Deuxième pire défense du championnat, le club du Forez n’a jamais réussi à trouver une stabilité défensive suffisante pour rivaliser avec les autres formations de l’élite.

Dépassée sur bien des plans, la charnière centrale stéphanoise a été mise à rude épreuve tout au long de la saison. Et derrière elle, Gautier Larsonneur, pourtant présenté comme un atout majeur, n’a pas su sauver les meubles. Autrefois héros de la montée, le gardien a vu sa cote de popularité fondre comme neige au soleil au fil des rencontres.

L’ASSE encaisse trop de buts

Arrivé en janvier 2023, Gautier Larsonneur avait très vite convaincu les supporters des Verts. Son style énergique, ses réflexes sur la ligne et ses performances solides en Ligue 2 avaient apporté une bouffée d’oxygène à un poste déserté depuis le départ de Stéphane Ruffier.

Il avait même été désigné meilleur gardien de Ligue 2, illustrant parfaitement sa régularité et son influence dans l’ascension du club. Mais la transition vers la Ligue 1 s’est avérée bien plus complexe que prévu. Face à des attaquants bien plus incisifs et un rythme de jeu plus soutenu, Larsonneur a révélé certaines limites qui n’avaient pas été aussi visibles en division inférieure.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 77 buts encaissés en seulement 34 matchs, soit une moyenne de 2,26 buts par match, le portier stéphanois a connu la saison la plus difficile de sa carrière. Même s’il a battu son propre record de nombre d’arrêts effectués sur une saison (132), cela n’a pas suffi à endiguer l’hémorragie. Le taux d’arrêts de Larsonneur n’a atteint que 69 %, l’un de ses pires ratios, et selon les données PSxG (post-shot expected goals), il a encaissé plus de buts qu’il n’aurait dû (77 réels contre 73,5 attendus). Cela confirme que, malgré un volume d’arrêts conséquent, ses interventions n’ont pas été suffisamment décisives.

Il est néanmoins essentiel de replacer ces performances dans leur contexte : avec 209 tirs cadrés concédés sur la saison, Saint-Étienne a été la défense la plus exposée du championnat. Un tel volume d’occasions subies limite forcément la marge de manœuvre du dernier rempart.

Du mouvement au mercato du côté des gardiens ?

Dans ce climat d’incertitude, l’avenir de Gautier Larsonneur à l’ASSE est désormais flou. Le club envisage un renouvellement de son effectif, et le poste de gardien fait partie des chantiers prioritaires. Parmi les pistes étudiées, celle menant à Robin Risser semble particulièrement sérieuse.

Jeune espoir français et gardien de l’équipe de France Espoirs, Risser coche tous les critères recherchés : formation française, potentiel élevé, jeu au pied fiable et expérience internationale. Sous contrat jusqu’en 2026 avec son club actuel, il incarne une solution à moyen terme et pourrait s’imposer comme titulaire en Ligue 2, avant de s’installer durablement en Ligue 1.

Si Larsonneur venait à quitter le club, l’ASSE pourrait ainsi reconstruire une hiérarchie plus claire autour d’un jeune à fort potentiel. Brice Maubleu, de son côté, pourrait endosser un rôle de doublure expérimentée, en soutien d’un projet axé sur la jeunesse et la progression. Une transition qui marquerait un tournant dans la gestion du poste, en lien avec les nouvelles ambitions sportives du club.

Nice également sur le coup pour Risser

Qualifié pour le 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions, Nice serait intéressé par Robin Risser selon L’Équipe. Les aiglons apprécient le potentiel du gardien qui sort d’un prêt de 6 mois concluant au Red Star.

Si cet intérêt se confirme des 2 côtés, l’ASSE pourra certainement promettre un temps de jeu bien plus important au jeune gardien de 20 ans.