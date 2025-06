Ben Old a connu une saison compliquée suite à une grave blessure au genou qui l'a longuement éloigné des terrains. Le néo-zélandais compte bien faire bonne figure pour le prochain exercice avec l'ASSE. En attendant, il était l'invité de l'émission The Unused Dubs. L'occasion de revenir sur sa première saison à l'AS Saint-Etienne. Extraits.

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "D'où vient la moustache ? Je ne sais pas, c'est très français. J'ai juste voulu changer mon look. Et ouvrir un nouveau chapitre après ma longue blessure. (rires)"

Un Derby face à l'OL gravé à jamais

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "ASSE – OL ? C'est l'un des plus grands derbies, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde du football des comme ça. Malheureusement, j'ai perdu mon premier derby quand j'ai été blessé, mais c'était à Lyon.

Le match retour, on était dans une situation très difficile en championnat. Mais on savait que les supporters attendaient beaucoup du derby. C’est le match le plus important de la saison pour eux. J'étais tellement heureux de pouvoir l’emporter et d’être en mesure de disputer cette rencontre comme on l’a fait. C’est un souvenir que je vais garder à vie.

On l’a emporté 2-1 et il y avait une tout autre énergie pour ce match. On a très bien joué. Nos supporters étaient vraiment incroyables."

Un Geoffroy-Guichard assourdissant

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "L'ambiance et le bruit au Stade ? C'est simple. Tu ne peux pas entendre ton coach ou tes coéquipiers sur le terrain."

L'ASSE trop souvent punie

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "La différence entre la Ligue 1 et la Nouvelle-Zelande ? Le plus important que j'ai appris au niveau collectif. Tu peux dominer n'importe quelle équipe pendant de longues séquences au cours d’un match. Mais si tu t’endors contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, ils vont te tuer. Mon équipe, l’ASSE en est le meilleur exemple. Lorsque je jouais dans l'A-League, avec Phoenix, on ne jouait pas très bien parfois, mais on pouvait remporter les matchs. En France, tu ne peux pas faire d’erreurs à ce niveau. C’est le plus haut niveaux, En Angleterre, c'est comme ça. On avait une équipe très inexpérimentée, parce que l’équipe venait de monter de Ligue 2. Mais on jouait très bien."