« Tout a commencé par hasard grâce à quelqu'un qui savait que je travaillais dans le football, qui avait également un lien avec la Coupe du Monde des Sans-abri et qui pensait que nous avions beaucoup en commun. Il m'a présenté à l'un des cofondateurs et nous avons discuté de leurs objectifs pour la Coupe du Monde des Sans-abri. J'ai trouvé cela fascinant et, compte tenu des valeurs de notre club et de notre engagement à Kilmer, j'ai exprimé mon intérêt à m'impliquer. Il m'a fallu un certain temps pour réfléchir à la meilleure façon de les soutenir.

Malgré mon expérience dans le football, j'ai réalisé que beaucoup, moi y compris, ignoraient l'existence de la Coupe du Monde des Sans-abri. J'ai réfléchi à la manière de mettre en avant cet événement majeur à Oslo. C'est alors que nous avons eu une idée : nous avions, pour l'instant, un espace sur la manche de notre équipe et sur des panneaux publicitaires. Nous avons donc pensé que ce serait un excellent support pour la Coupe du Monde des Sans-abri.

Les membres du club étaient très enthousiastes. Ils y ont vu une opportunité de lier cette initiative à nos actions locales de lutte contre le sans-abrisme."

Kilmer et l'ASSE pour la bonne cause