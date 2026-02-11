L’ASSE renforce sa cellule de recrutement avec l’arrivée d’un nouveau profil jeune et déjà expérimenté. Depuis novembre dernier, le club a acté la venue d'un nouveau membre originaire de Serbie, qui intègre l’organigramme stéphanois dans un rôle clé de video scout.

L’AS Saint-Étienne poursuit méthodiquement la structuration de son secteur sportif. Après plusieurs ajustements ces derniers mois, le club du Forez continue d’investir dans l’humain, et plus précisément dans le recrutement. Selon nos informations, la direction a validé depuis novembre dernier l’arrivée de Petar Vuk Novaković, un profil encore méconnu du grand public, mais déjà bien installé dans les réseaux du scouting européen.

Né en 2001, le Serbe vient renforcer une cellule de recrutement en pleine évolution. Il travaillera principalement sur l’analyse vidéo, un secteur devenu stratégique dans le football moderne. Un choix qui confirme la volonté de l’ASSE de moderniser ses méthodes. Et de s’appuyer sur des profils polyvalents et formés aux outils actuels. Petar Vuk Novaković connaît d’ailleurs déjà un visage bien connu à L’Étrat. Il a collaboré par le passé avec Alexandre Lousberg, membre du recrutement stéphanois.

Petar Vuk Novaković, un parcours déjà dense

Le parcours de Petar Vuk Novaković impressionne par sa précocité. Ancien joueur formé dans plusieurs académies serbes, dont l’OFK Novi Beograd, le FK Rakovica ou encore le FK Bežanija, il s’est très tôt tourné vers le banc et l’analyse. Dès ses débuts comme éducateur, il gravit rapidement les échelons. Il intervient notamment au FK Voždovac, aussi bien à l’académie qu’auprès de l’équipe première, tout en poursuivant sa formation. Titulaire des licences UEFA B et C, il cumule plus de huit ans d’expérience dans l’encadrement, malgré son jeune âge.

Il passe ensuite par l’académie IMT en Serbie, où il occupe un rôle central. Entraîneur principal des U15 et U16, il est également coordinateur de l’académie. À ce poste, il gère les programmes d’entraînement, le recrutement des jeunes joueurs et celui des éducateurs. Un passage structurant dans sa carrière. Mais c’est surtout chez les seniors qu’il se distingue. Au FK Miljakovac, il devient le plus jeune entraîneur principal de l’histoire du football serbe. En trois saisons, il dirige plus de 100 rencontres et mène son équipe jusqu’à une cinquième place en championnat.

Un profil taillé pour le scouting moderne à l’ASSE

Avant de rejoindre l’ASSE, Petar Vuk Novaković a également travaillé un peu moins de deux ans au Standard de Liège. Un passage important dans un club reconnu pour la qualité de son recrutement. En Belgique, il occupe un rôle hybride, mêlant observation terrain et analyse vidéo. C’est là qu’il collabore avec Alexandre Lousberg, aujourd’hui intégré au recrutement stéphanois.

Un lien qui a clairement pesé dans son arrivée dans le Forez. Sur son profil LinkedIn, le nouveau video scout des Verts met en avant une solide maîtrise des outils d’analyse vidéo, des compétences informatiques avancées et un excellent sens de la communication. Il parle couramment anglais et dispose d’un niveau intermédiaire en français. Autant d’atouts pour s’intégrer rapidement au projet stéphanois.

Son profil correspond parfaitement à la nouvelle orientation de l’ASSE. Une approche plus analytique. Plus structurée. Et tournée vers l’anticipation. En résumé, l’ASSE continue d’investir dans son recrutement, loin des projecteurs, mais avec une vraie vision à long terme.