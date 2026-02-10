L'ASSE l'a emporté 1-0 ce week-end pour la première de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Montpellier a fait les frais du changement d'entraîneur. Voici l'inside proposé par le club pour cette première semaine du nouveau staff stéphanois ponctuée par une belle victoire.

Saint-Étienne aborde le match avec beaucoup de prudence. Le bloc défensif est bien en place, mais le jeu manque de fluidité et de maîtrise technique. Montpellier monopolise le ballon et tente de trouver des espaces, sans parvenir à déstabiliser une défense stéphanoise disciplinée. La première situation dangereuse arrive à la 16e minute : Mbuku frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface, mais Larsonneur capte sans difficulté. L’ASSE souffre, mais reste solide.

Juste avant la pause, les Verts se procurent la plus grosse occasion. Boakye déborde côté droit, élimine deux adversaires et centre parfaitement pour Miladinovic, qui rate son geste face au but. À la mi-temps, Montpellier domine territorialement, mais les occasions les plus franches sont pour Saint-Étienne.

En seconde période, le scénario se répète. Le MHSC conserve la possession, tandis que l’ASSE joue les contres, en passant par les côtés. À la 67e minute, Boakye manque une énorme opportunité en expédiant sa frappe au-dessus.

Alors que le nul semble se profiler, tout bascule à la 77e. Sur corner, Miladinovic trouve Le Cardinal au second poteau, qui marque d’une reprise de volée. Saint-Étienne tient ensuite bon et s’impose 1-0, grâce à sa solidarité et son efficacité.

"On ne va pas s’enflammer car 1-0, c’est juste une victoire, mais quand même, elle fait du bien et elle récompense le travail fait dans la semaine" (Montanier après la victoire 1-0 de l'ASSE contre Montpellier)

Philippe Montanier : « Félicitations. Tout n’a pas été parfait, mais je suis satisfait car on n’a pris aucun but. Gautier, je pouvais jouer (rires). Défensivement, on a été costauds. On peut être meilleurs, on va être meilleurs. On ne va pas s’enflammer car 1-0, c’est juste une victoire, mais quand même, elle fait du bien et elle récompense le travail fait dans la semaine, car j’ai vu beaucoup d’application et d’implication. Maintenant, fêtez la victoire, récupérez bien et après, on passe à autre chose. »