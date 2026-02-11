Avant le déplacement à Guingamp, l’infirmerie de l’ASSE reste bien remplie. À quelques heures d’un match important dans la course à la montée, Philippe Montanier devra composer avec plusieurs absences notables. Un point médical s’impose avant ce rendez-vous capital en Bretagne.

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne se rendra au stade du Roudourou pour y affronter l’En Avant Guingamp. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une diffusion sur BeIN Sports. Portés par leur victoire face à Montpellier (1-0), la première sous l’ère Philippe Montanier, les Verts veulent enchaîner. L’objectif est clair. Revenir au contact du duo de tête, synonyme d’accession directe en Ligue 1.

Mais avant de penser au terrain, le staff stéphanois garde un œil attentif sur l’infirmerie. Plusieurs joueurs manquent encore à l’appel. Et certains dossiers restent sensibles à l’approche de ce déplacement.

ASSE – Guingamp : des absences encore lourdes

Chico Lamba et Mahmoud Jaber ne seront pas du voyage en Bretagne. Les deux joueurs s’étaient blessés lors de la rencontre disputée à Reims. Le staff médical préfère jouer la carte de la prudence. Aucun risque ne sera pris tant que les signaux ne seront pas totalement au vert. Chico Lamba s'est malgré tout entraîné individuellement avec des exercices avec ballon.

Maxime Bernauer poursuit quant à lui sa phase de reprise. Opéré du ménisque, le défenseur central a retrouvé l’entraînement individuel. Il travaille au quotidien pour revenir le plus vite possible. Un retour courant du mois d’avril est envisagé, à condition que son genou réagisse bien aux sollicitations. Si tout se passe comme prévu, Bernauer pourrait apporter son expérience lors du sprint final, en l’absence de rechute.

Florian Tardieu a également inquiété les supporters. Absent contre Montpellier, le milieu de terrain souffrait d’une blessure contractée à l’entraînement, quelques jours avant la rencontre. La crainte d’une longue indisponibilité, notamment au niveau du genou, était réelle. Finalement, plus de peur que de mal. La blessure semble moins grave que redoutée, même si sa présence à Guingamp reste compromise. Il etait en entraînement individuel ce mardi avec de la course au programme.

Ferreira suspendu, Annan et Eymard incertains

João Ferreira manquera également ce déplacement. Le latéral droit stéphanois est à la fois blessé et suspendu. Touché à la main, il a été opéré après avoir frappé un mur à la suite de son expulsion. Cette blessure a prolongé son indisponibilité de plusieurs semaines. Un coup dur supplémentaire pour un poste déjà fragilisé.

Ebenezer Annan a, lui aussi, connu un pépin physique. Le défenseur a quitté ses partenaires à la mi-temps lors du match de la réserve contre Orléans ce week-end. Une alerte musculaire serait à l’origine de cette sortie prématurée. Son état sera surveillé de près dans les prochaines heures. Il s'est entrainé individuellement ce mardi.

Enfin, Paul Eymard a pris part à la séance de ce mardi. Le jeune milieu de terrain a ressenti une alerte musculaire la semaine dernière. Sa participation au match face à Guingamp dépendra de l’évolution de ses sensations d’ici la fin de semaine.

Malgré ces absences, l’ASSE aborde ce déplacement avec ambition. Le groupe veut confirmer la dynamique lancée contre Montpellier et envoyer un message fort à ses concurrents directs.