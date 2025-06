La nouvelle direction de l'ASSE s'est appliquée à réaliser de nombreux audits lors de la saison 2024-2025, l'objectif étant d'identifier les points à améliorer. Plusieurs éléments sont en cours de modification. Tout d'abord au niveau du staff des professionnels où le club a enregistré la venue du préparateur physique David Tivey, en provenance de Chelsea. Il n'est pas l'unique nouveau visage de ce début de saison.

En effet, Alexandre Lousberg, va venir garnir la cellule de recrutement du club. Ce jeune homme de 27 ans offre à l’ASSE un profil hybride entre expertise juridique et flair international, incarnant la cellule de recrutement de demain.

Alexandre Lousberg rejoint l’AS Saint‑Étienne avec un parcours atypique et ambitieux. Diplômé d’un master en lois internationales du football, obtenu en Belgique puis spécialisé à l'université de Cambridge, il complète sa formation avec des certifications pointues, notamment en tant que football analyst (Statsbomb). Ce double bagage théorique et technique le distingue sur un marché du recrutement de plus en plus exigeant. Il débute sa carrière à l’Union Saint‑Gilloise, club de première division belge, où il occupe un rôle de conseiller juridique jusqu’en juillet 2022. À cette date, il rejoint le Standard de Liège en tant que directeur juridique, chargé notamment de la gestion contractuelle et réglementaire des joueurs. Son expertise s’affirme ainsi à la croisée du droit sportif et de la stratégie footballistique.

Le scouting, moteur de sa posture innovante

Son passage à un rôle opérationnel en novembre 2023 dans la cellule de recrutement du Standard marque un tournant. Alexandre a conçu et piloté plusieurs initiatives de repérage à l’international, avec notamment un casting au Cameroun en avril 2024 impliquant plus de dix académies. « Il y a énormément de talents au Cameroun … tous ces talents ne sont pas encore pleinement exploités », confiait-il à l’époque. Ce projet montre son ambition de s’ouvrir à des viviers jusqu’ici sous-exploités, et d’apporter à l’ASSE cette vision novatrice ancrée dans l’international. Sa démarche proactive marque une nouvelle ère dans le recrutement stéphanois, tournée vers les marchés émergents.

À l’ASSE, un rôle stratégique pour structurer l’avenir

Alexandre Lousberg prendra officiellement ses fonctions à partir du 1er juillet. Il intégrera la cellule de recrutement comme bras droit de Loïc Perrin, directeur sportif du club. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, il coordonnera l’ensemble des opérations liées aux transferts entrants à l’ASSE. Une mission centrale dans un club en pleine phase de reconstruction sportive.

Avec lui, les Verts entendent rationaliser les processus de recrutement, tout en élargissant leur réseau d’observation à l’international. Cette nomination stratégique traduit une volonté claire : redonner à l’ASSE les outils pour attirer des talents pertinents et compétitifs, en s’appuyant sur un expert capable de conjuguer rigueur juridique et flair footballistique.

En conclusion, Alexandre Lousberg représente cette nouvelle génération de recruteurs : à la croisée du droit et du terrain, connectée à des viviers mondiaux. Son arrivée à Saint‑Étienne augure une stratégie ambitieuse, fondée sur la structuration, la modernisation et l’internationalisation. Les supporters peuvent légitimement espérer une cellule de recrutement plus fluide et visionnaire, apte à renforcer l’équipe avec des profils à forte valeur ajoutée.