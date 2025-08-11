Face à un prétendant à la montée, Amiens SC a tenté de faire parler son expérience, ce lundi soir, dans une rencontre marquée par un contexte tendu en tribunes. Une rencontre particulièrement attendue face à Reims, concurrent de l'ASSE en Ligue 2.

Ce lundi soir, la 1ʳᵉ journée de Ligue 2 s’est clôturée au Stade de la Licorne avec un duel prometteur entre l’Amiens SC de Bernardoni, Lobry et Monconduit et le Stade de Reims, fraîchement relégué de Ligue 1. Un test grandeur nature pour deux formations aux ambitions distinctes.

Pour Amiens, l'objectif est clair : franchir un cap après des années compliquée et s’inscrire dans la course au top 5. Côté rémois, l’ambition est encore plus affirmée. Avec un effectif profondément remodelé après la descente, un changement d’entraîneur et l’envie de rebondir très vite, le club champenois s’annonce comme l’un des principaux concurrents de l’ASSE pour la remontée.

Une atmosphère pesante dans les tribunes

Mais ce choc s’est disputé dans un contexte émotionnel particulier. Cette semaine, un groupe de supporters emblématiques d’Amiens a annoncé sa mise en sommeil, un signal fort et rare qui illustre un certain malaise autour du club. Même son de cloche côté Stade de Reims, où une frange active du soutien a, elle aussi, choisi de lever le pied !

Résultat : une Licorne forcément moins bruyante qu’à l’accoutumée, où l’ambiance n’a pas forcément reflété l’enjeu de la rencontre.

Dans ce dernier match de la première journée de Ligue 2, Amiens est la première des deux équipes à frapper. Après un jeu collectif entre Thomas Monconduit, Teddy Averlant et Aminé Chabane, ce dernier centre et voit le ballon etre dévié par Patrick Zabi. À la demi-heure de jeu, Mamadou Diakhon égalise. Apres avoir repiqué dans l'axe, il voit sa frappe etre déviée par Amine Chabane. 1-1, cest le score a la pause. À noter que les rémois ont perdu leur défenseur Joseph Okumu sur blessure. Alors que tout semblait se dessiner vers un score égal, Hafiz Ibrahim va libérer le Stade de Reims à 10 minutes du terme. Buteur contre son camp en premier mi-temps Patrick Zabi offre cette fois-ci une passe décisive a son coéquipier.

Mais retournement de situation dans les ultimes minutes ! Chibozo conclut un excellent travail de Lutin pour venir égaliser. Match nul 2-2.

Pau et Troyes conservent les commandes du championnat. L’ASSE reste 3eme.