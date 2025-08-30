À quatre jours de la fermeture du mercato, l’ASSE tente de trouver une issue au dossier Pierre Ekwah. Un feuilleton qui fait tâche dans l’été stéphanois depuis plusieurs semaines.

Arrivé fin août 2024 en provenance de Sunderland (Championship), Pierre Ekwah avait rejoint l’ASSE sous la forme d’un prêt payant d’1 M€, assorti d’une option d’achat fixée à 6 M€.

Formé à Nantes et passé par Chelsea, le milieu français s’est imposé comme l’une des pièces maîtresses du dispositif d’Eirik Horneland. Malgré une saison difficile collectivement, il a disputé 30 matchs, confirmant son rôle central dans la maîtrise technique et la première relance.

Relégation et tensions contractuelles

La relégation en Ligue 2 a changé la donne. Ekwah l’avait affirmé : hors de question pour lui de jouer dans l’antichambre de l’élite. Ses prestations avaient attiré l’attention de plusieurs clubs européens, lui ouvrant la possibilité de lancer réellement sa carrière.

Mais coup de théâtre : l’ASSE décide de lever l’option d’achat dans les toutes dernières heures du délai. Conséquence directe : Ekwah est désormais sous contrat avec les Verts, avec une baisse significative de salaire et l’obligation de jouer en Ligue 2. Un scénario vécu comme une trahison par le joueur, qui a décidé de ne pas revenir à Saint-Étienne et d’entamer un bras de fer avec la direction.

ASSE vs. Ekwah : Un été à distance

Ekwah a passé l’été à s’entraîner individuellement à Paris, avec un préparateur personnel. De son côté, l’ASSE a affiché sa fermeté : le joueur a un contrat et devra l’honorer. Le club n’excluait pas de l’envoyer en réserve (N3) si la situation persiste.

Les positions sont restées figées plusieurs semaines, mais l’échéance approche : le mercato fermera ses portes le 1er septembre. Impossible de rester dans ce statu quo pour l'ensemble des parties.

Un rendez-vous décisif à Saint-Étienne

Face à l’impasse, Pierre Ekwah a demandé à rencontrer physiquement les dirigeants de l'ASSE. Il s’est ainsi déplacé à Saint-Étienne ce jeudi 28 août. Objectif : dénouer un problème qui n’a que trop duré, et clarifier enfin son avenir.

La réunion s'est bien tenue ce jeudi. Elle a débuté en fin d’après-midi. Le joueur et son entourage ont pu se mettre autour de la table avec Huss Fahmy, Loïc Perrin ou encore Jean François Soucasse. Les échanges sont restés cordiaux et ont permis de confronter les points de vue de chacun. Pas de changement majeur à noter pour autant. Un retour du joueur à l’entraînement n’est pas attendu avant la fin du mercato. Statut quo en l’état. À moins qu’une offre attractive n’arrive… Wait and see.