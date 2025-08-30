Ce vendredi soir sur l'émission "l'équipe du soir", Bernard Lions, journaliste de l'équipe spécialisé sur l'ASSE depuis de nombreuses années, s'est exprimé sur le mercato de l'ASSE. Il y évoque notamment les cas Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Voici ses mots.

Bernard Lions : "Lucas Stassin aimerait rejoindre la Premier League. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année de Coupe du monde. Il a pris une autre dimension au cours des 12 ou 13 matchs qu’il a disputés. Il a été présélectionné par Rudi Garcia, le sélectionneur belge. Pour l’instant, il joue avec les Espoirs, mais cela fait partie de ses ambitions.

Son père, ancien milieu de terrain à Angers, veut absolument qu’il poursuive son développement et qu’il quitte Saint-Étienne, afin de ne pas rester en Ligue 2. Il faut rappeler que c’est tout de même un joueur acheté 10 millions d’euros. Pour l’instant, ce n’est pas une question d’argent, mais de principe : la politique du club est claire et ferme, le joueur ne partira pas. Après, si un club anglais met une grosse somme sur la table, il partira !

Un autre problème concerne Zuriko Davitashvili, qui ne veut pas non plus rester en Ligue 2 à Saint-Étienne, surtout avec la Coupe du monde qui approche. L’international géorgien souhaite logiquement évoluer à un plus haut niveau.

Laisser partir ces deux joueurs à 72 heures de la fin du mercato paraît compliqué, mais je m’attends à beaucoup de surprises. Garder en Ligue 2 des joueurs “punis” qui ont contribué à la relégation du club, c’est une chose ; mais conserver dans le vestiaire des joueurs qui n’adhèrent plus au projet, qui ne veulent plus jouer avec l’équipe et qui sont contre leur gré au club, c’est très compliqué !"