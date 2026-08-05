L'AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé la signature de Lamine Sonko, scellant ainsi son tout premier contrat professionnel jusqu'en 2028. Le joueur à livré ses premiers mots après sa signature dans le Forez.

Déjà mis à contribution ce week-end lors du tournoi de Ploufragan où la réserve de Sylvain Gibert s'est classée troisième, l'attaquant sénégalais de 22 ans arrive pour dynamiser une attaque stéphanoise qui avait manqué d'efficacité la saison dernière.

Formé à l’AS Dakar Sacré-Cœur jusqu'à évoluer en première division sénégalaise, le jeune joueur a ensuite pris la direction de la France. Après un passage par Annecy, il a rejoint Jura Sud Foot en 2024. Malgré un début de parcours freiné par une blessure, son retour sur les terrains a été particulièrement convaincant avec un bilan de 8 buts inscrits en 22 matchs de National 3, dont une réalisation marquée précisément face aux Verts en décembre dernier. Avec ce profil puissant et en constante progression, l'ASSE réalise une belle opportunité de marché pour l'avenir.

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Il sera dans un premier temps à disposition de la réserve mais espère rapidement bousculer la hiérarchie et s’imposer au sein du groupe de Ian Cathro.

Les premiers mots de Lamine Sonko à l’ASSE

Lamine Sonko : "Je suis très heureux de signer ce contrat professionnel à l'ASSE, très content d'être ici sous ces couleurs vertes. C'est un rêve d'enfant qui se réalise et je vais désormais travailler encore plus dur pour me faire une place dans ce grand club."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Lamine est un joueur qui nous rejoint depuis le milieu amateur. À 22 ans, certes, il vient dans un premier temps pour renforcer la réserve mais avec une projection vers l'équipe première. C'est un profil d'attaquant que nous n'avions pas au sein de notre effectif réserve, capable de conserver le ballon, avec de belles qualités athlétiques et techniques."