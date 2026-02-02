L’ASSE officialise l’arrivée d’un nouveau renfort défensif. Les Verts enregistrent la venue d’Aboubaka Soumahoro, jeune défenseur central au profil prometteur. À bientôt 20 ans, l’international U20 vient renforcer un secteur fragilisé ces dernières semaines. Le club stéphanois poursuit ainsi son mercato hivernal avec une stratégie claire : apporter des solutions immédiates tout en préparant l’avenir.

Le défenseur franco-ivoirien débarque dans le Forez en provenance du Hambourg SV. L’opération prend la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, comme évoqué ces derniers jours. Un montage jugé intelligent par la direction, désireuse de sécuriser un renfort rapidement opérationnel. Les absences de Maxime Bernauer et de Chico Lamba ont accéléré les discussions, poussant l’ASSE à agir sans tarder.

Né le 4 février 2005, Aboubaka Soumahoro arrive avec une première expérience du football professionnel malgré son jeune âge. Solide physiquement, du haut de ses 1,87 m, il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter aux exigences du haut niveau. Le joueur cherchait du temps de jeu. Saint-Étienne lui offre ce cadre idéal pour poursuivre sa progression.

Après l’officialisation d’Abdoulaye Kanté, les Verts tiennent donc leur deuxième recrue de l’hiver. Un choix assumé, tourné vers la jeunesse, et en cohérence avec la ligne sportive définie par le staff. L’ASSE continue de bâtir, à sa manière...

Le communiqué de l'ASSE

"Défenseur central international français U20, Aboubaka Soumahoro (20 ans) rejoint l’ASSE en prêt avec option d'achat depuis Hambourg SV (Allemagne).

Parisien de naissance, Aboubaka Soumahoro débute sa carrière en Île-de-France, passant par les clubs du Chantiers Paris U.A et du VGA Saint-Maur. Enrôlé par le Paris Saint-Germain à 14 ans, il quitte le club de la capitale après deux saisons… mais pas la Ville Lumière, rejoignant dans la foulée le Paris FC.