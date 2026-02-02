L’ASSE officialise l’arrivée d’un nouveau renfort défensif. Les Verts enregistrent la venue d’Aboubaka Soumahoro, jeune défenseur central au profil prometteur. À bientôt 20 ans, l’international U20 vient renforcer un secteur fragilisé ces dernières semaines. Le club stéphanois poursuit ainsi son mercato hivernal avec une stratégie claire : apporter des solutions immédiates tout en préparant l’avenir.
Le défenseur franco-ivoirien débarque dans le Forez en provenance du Hambourg SV. L’opération prend la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, comme évoqué ces derniers jours. Un montage jugé intelligent par la direction, désireuse de sécuriser un renfort rapidement opérationnel. Les absences de Maxime Bernauer et de Chico Lamba ont accéléré les discussions, poussant l’ASSE à agir sans tarder.
Né le 4 février 2005, Aboubaka Soumahoro arrive avec une première expérience du football professionnel malgré son jeune âge. Solide physiquement, du haut de ses 1,87 m, il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter aux exigences du haut niveau. Le joueur cherchait du temps de jeu. Saint-Étienne lui offre ce cadre idéal pour poursuivre sa progression.
Après l’officialisation d’Abdoulaye Kanté, les Verts tiennent donc leur deuxième recrue de l’hiver. Un choix assumé, tourné vers la jeunesse, et en cohérence avec la ligne sportive définie par le staff. L’ASSE continue de bâtir, à sa manière...
Le communiqué de l'ASSE
"Défenseur central international français U20, Aboubaka Soumahoro (20 ans) rejoint l’ASSE en prêt avec option d'achat depuis Hambourg SV (Allemagne).
Au PFC, Aboubaka Soumahoro se fait remarquer avec les équipes de la formation, notamment grâce à sa polyvalence qui lui permet de jouer dans l’axe de la défense, à gauche, et au milieu de terrain. Performant en U19 et avec le groupe Réserve en National 3, il intègre à 18 ans (2023), le groupe professionnel. En parallèle, il s’installe comme un joueur cadre en Équipe de France, étant notamment finaliste de l’Euro U19 en 2024.
La saison suivante, Aboubaka Soumahoro passe professionnel et s’offre une première apparition en Ligue 2 BKT avec une titularisation face à Caen. Il dispute au total 14 rencontres dans le championnat avant, l’hiver dernier, de rejoindre Hambourg, pensionnaire de Bundesliga avec lequel il découvre l’élite du football allemand.
Prêté avec option d'achat à l’ASSE cet hiver, Aboubaka Soumahoro retrouve désormais la Ligue 2 BKT avec de nouvelles ambitions. Bienvenue à notre nouveau numéro 18 ! "