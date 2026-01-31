L’ASSE tient sa nouvelle recrue défensive. Le club stéphanois devrait boucler l’arrivée d’un jeune défenseur central international U20, prêté par Hambourg avec option d’achat selon Foot Mercato. Un renfort ciblé pour densifier un secteur fragilisé par les absences.

L’AS Saint-Étienne accélère sur ce mercato hivernal. Après l’officialisation d’Abdoulaye Kanté, milieu de terrain en provenance de Middlesbrough, les Verts enregistrent une deuxième recrue. Aboubaka Soumahoro pose ses valises dans le Forez. À seulement 19 ans (bientôt 20), le défenseur central franco-ivoirien arrive avec un profil prometteur et déjà une expérience notable du football professionnel.

Né le 4 février 2005, Soumahoro appartient à Hambourg, pensionnaire de Bundesliga. Il devrait rejoindre l’ASSE sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat. Un accord jugé stratégique par la direction stéphanoise. Le club cherchait un renfort défensif capable de s’intégrer rapidement. Les absences de Maxime Bernauer et Chico Lamba ont accéléré les discussions.

Avec son gabarit imposant (1,87 m), sa polyvalence et son vécu au haut niveau, Soumahoro coche plusieurs cases. L’ASSE mise aussi sur sa marge de progression. Le joueur souhaite du temps de jeu. Saint-Étienne lui offre cette opportunité. Un choix qui s’inscrit dans une logique sportive claire. Et qui confirme une orientation jeune sur ce mercato hivernal.

Aboubaka Soumahoro, un défenseur déjà aguerri.

Formé au Paris FC, Aboubaka Soumahoro connaît bien le football français. Il totalise déjà 14 matchs de Ligue 2 sous les couleurs du club parisien. Des rencontres qui lui ont permis d’acquérir une première expérience chez les professionnels. Lors du dernier mercato hivernal, Hambourg avait déboursé près de 2 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une preuve de la cote du joueur sur le marché européen.

En Allemagne, Soumahoro a également découvert l’exigence de la Bundesliga. Il compte cinq apparitions dans l’élite allemande. Une expérience précieuse malgré un temps de jeu limité. À la recherche de continuité, le défenseur a validé le projet stéphanois. À l’ASSE, il arrive pour jouer. Mais aussi pour apprendre.

Son profil plaît au club. Défenseur central de formation, il peut aussi évoluer au poste d’arrière gauche et de sentinelle devant la défense. Une polyvalence appréciable dans une saison longue et exigeante.

Sur le plan international, Soumahoro affiche un parcours déjà riche. Il compte 15 sélections avec les équipes de France U19 et U20, pour deux buts inscrits.

Un joueur jeune. Mais déjà habitué à la pression du haut niveau.

Un renfort ciblé pour la défense de l'ASSE

Avec l’arrivée d’Aboubaka Soumahoro, l’ASSE sécurise un secteur clé. Les blessures ont fragilisé l’axe défensif ces dernières semaines. Le club devait réagir. Ce prêt avec option d’achat offre de la souplesse. Saint-Étienne limite les risques financiers tout en s’ouvrant une porte pour l’avenir. Le staff d’Eirik Horneland attend de lui une intégration rapide. Sa capacité à s’adapter à plusieurs postes peut faire la différence. Soumahoro devra s’imposer dans un contexte exigeant. Le Chaudron ne pardonne pas. Mais il peut aussi révéler.

L’ASSE parie sur sa fraîcheur, son potentiel et son envie de prouver. Une recrue qui s’inscrit dans un projet sportif cohérent. Et qui pourrait rapidement devenir un atout précieux dans la course aux objectifs du club.