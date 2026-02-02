Ce dimanche, les Verts ont communiqué sur l'identité de leur nouvel entraîneur. Philippe Montanier a été nommé en lieu et place d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE. Le technicien vainqueur de la Coupe de France en 2023 avec Toulouse, s'est officiellement présenté devant la presse ce lundi matin. Extraits.

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Un contrat à court terme de 5 mois avec une année en option ? En fait, c'est ce qui m'a aussi excité et stimulé dans ce projet, c'est qu'il y a une mission commando. On va la réaliser. Après, on verra. J'ai toujours vécu mon métier en travaillant comme si j'allais rester dix ans et sachant qu'au bout de quelques mois, ça peut se terminer. Je ne vais pas changer de philosophie, je vais travailler comme si j'allais rester dix ans ici. Je vais surtout mettre toute mon énergie sur les choses qu'on peut changer. La situation me va bien et je trouve même ça un challenge très stimulant.

C'est que c'est la première fois que je prends une équipe en cours. C'est un super challenge parce que j'aime bien faire ce que je n'ai jamais fait. Et là, c'est une bonne opportunité en plus. Je vous dis, c'est un projet qui cochet toutes les cases.

[...] Une année supplémentaire ? Elle est liée à quoi ? À la montée. Je viens là pour ça. L'avenir, je ne peux pas le prédire. Moi, je vais me concentrer sur le présent. On a un objectif avec les joueurs. On va s'y tenir et après, on verra. Le foot, c'est dingue. Tout est possible dans un sens comme dans un autre. Mais je ne perds plus d'énergie à essayer de prédire l'avenir. Il y a tellement à faire dans le présent que je vais avoir assez d'occupation."

Un point prévu avec la celulle de performance

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Une équipe fatiguée ? C'est difficile parce que c'est un match où vous prenez tout de suite un but, vous êtes à domicile. Il y a déjà beaucoup de tension sur ce match. Et en plus, vous finissez assez à 10. Il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives sur ce match. C'est un match particulier.

Après, on va faire le point avec la cellule performant, justement, sur ce domaine athlétique, parce que le danger que je risque d'avoir, c'est que, nouvel entraîneur, les joueurs vont vouloir montrer beaucoup, peut-être être en surrégime. Et le but, c'est quand même qu'on ait un effectif, comme il y a quelques blessés de manière plus durable."

Montanier n'est pas Horneland

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Il va falloir vraiment qu'on communique biena vec la seule performance et les joueurs en disant qu'il faut qu'on travaille dur mais ne pas se péter.

J'ai croisé un joueur et je lui ai dit si des fois à 20 minutes de l'entraînement tu es fatigué, il vaut mieux que tu arrêtes 20 minutes avant que tu essayes pour me prouver et puis tu te blesses pour trois semaines, ça nous intéresse pas. Il y aura cet aspect là bien sûr à gérer sur l'aspect physique mais il y a tout un staff qui est là pour nous aider et aussi les joueurs parce que moi j'ai confiance en eux. S'ils sont en difficulté physique, on trouvera les moyens pour que ça se passe bien."

L'ASSE n'a pas le temps

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Il faut aller vite, on n'a pas le temps. Il faut aller à l'essentiel. Il y a aussi tout ce qui est travail vidéo, aussi parler de ma philosophie de travail, ma méthodologie de travail. L'avantage ici, on a un super outil. Les joueurs vont venir, on s'entraînera le matin. L'après-midi, on fera tout ce qui est travail vidéo.

J'ai besoin aussi de m'entretenir individuellement avec eux. On n'a pas de temps, on va dire que les journées vont être chargées. Mais ce n'est pas non plus la mine. On sait qu'ici, les gens travaillaient bien plus dur que ça. Il va falloir aller vite. Mais j'ai déjà une idée sur la planification et comment aller vite à l'essentiel."

Humilité une priorité pour l'ASSE

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Je suis attaché à certaines valeurs. La rigueur, la discipline vont être importantes. L'humilité aussi. On peut être ambitieux et humble. Tous les grands joueurs que j'ai pu entraîner ou côtoyer, Didier Drogba, Michael Essien, Antoine Griezmann, Ousmanne Dembélé, tous, ils sont hyper travailleurs et hyper humbles. Et je trouve que c'est des valeurs qu'il faut vite transmettre au groupe. Ce sont les miennes. Je vais leur dire voilà comment je fonctionne, comment on travaille. J'ai besoin de rigueur, de discipline, de cadre, de règles strictes. Donc voilà, ça va être déjà le cadre, mettre le cadre d'entrée. Et il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Partout où j'étais, ça suivait. Les joueurs souvent, ils aiment bien que les choses soient très claires. Donc je vais essayer d'être très clair dès demain."

Data-compatible ?

Philippe Montanier (Nouveau coach de l’ASSE) : "Les datas font partie de l'évolution du foot. Vous savez, j'ai fait une carrière pro, mais je suis universitaire. Je n'ai pas fait de centre de formation, donc j'ai toujours été intéressé par les innovations, la technologie, la data. Et j'ai organisé un ruban pédagogique pour des entraîneurs. J'ai bien aimé l'approche des datas scientistes et des datas ingénieurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a les datas scientists, datas analysts, datas ingénieurs, des architectes data.... Ils ont une approche intéressante en disant que les datas ne remplacent pas l'expertise de l'entraîneur. Les datas ne sont pas des vérités. Par contre ça peut être un outil d'aide à la décision Donc on reste toujours dans l'humain, aussi dans l'intuition.

On s'est aperçu sur des études que l'intuition avait une validité scientifique. Mais c'est dommage de ne pas avoir d'outils, d'avoir des outils et de ne pas s'en servir. C'est vrai qu'à Toulouse, on travaillait beaucoup avec les datas, mais on travaillait aussi avec beaucoup d'autres choses. Ce n'était pas les datas qui décidaient. Mais par contre, ça peut être une aide à la décision.

C'est vrai que j'ai plutôt une réputation d'entraîneur offensif, d'entraîneur qui aime bien avoir le contrôle du ballon. Mais après, on est avec les caractéristiques aussi de son équipe."