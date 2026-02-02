C’est désormais officiel. L’ASSE renforce son arrière-garde avec l’arrivée d’Aboubaka Soumahoro. Le jeune défenseur central rejoint les Verts lors de ce mercato hivernal afin d’étoffer un secteur mis à rude épreuve ces dernières semaines. Un recrutement ciblé, en cohérence avec les besoins immédiats de l’effectif.

Âgé de 19 ans, bientôt 20, le défenseur franco-ivoirien arrive en provenance du Hambourg SV. L’opération a été bouclée sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat. Une formule maîtrisée par la direction stéphanoise, qui souhaitait sécuriser rapidement un renfort défensif tout en conservant une marge de manœuvre pour l’avenir. Les indisponibilités de Maxime Bernauer et de Chico Lamba ont précipité les échanges ces derniers jours.

Né le 4 février 2005, Aboubaka Soumahoro possède déjà un vécu intéressant malgré son jeune âge. International U20, passé par un club habitué aux exigences du très haut niveau, il arrive avec des bases solides. Son gabarit (1,87 m), sa polyvalence et son potentiel de développement ont pesé dans la décision des dirigeants foréziens. Le joueur était en quête de continuité et de temps de jeu. Saint-Étienne lui offre un contexte favorable pour franchir un cap.

Après l’officialisation d’Abdoulaye Kanté, en provenance de Middlesbrough, l’ASSE enregistre donc une deuxième recrue durant ce mercato d’hiver. Un choix assumé, tourné vers la jeunesse et la progression, qui s’inscrit pleinement dans la ligne sportive du club. Les Verts avancent, avec une idée claire en tête.

"Nous devons travailler collectivement avec sérieux pour atteindre nos objectifs." (Aboubaka Soumahoro pour ses premiers mots sous le maillot de l'ASSE)

Aboubaka Soumahoro : "Je suis très fier et honoré d'avoir l'opportunité de porter le maillot Vert. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, de fouler les terrains d'entraînement et de découvrir le stade Geoffroy-Guichard. De grands objectifs sont devant nous et nous devons travailler collectivement avec sérieux pour les atteindre."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Aboubaka a un profil polyvalent. Un gaucher capable de jouer défenseur central, latéral gauche et aussi au milieu de terrain. Il connaît notre championnat. Il est intéressant athlétiquement, il peut apporter de la force et de la puissance à notre équipe. Il a aussi une bonne qualité technique, c'est pour ça qu'il peut aussi jouer au milieu. Il va nous apporter de l'envie et de l'énergie."