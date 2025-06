Arrivé à l’AS Saint-Étienne à l’été 2024 contre 1,1 million d’euros, Pierre Cornud vient de quitter le club forézien lors du mercato. Depuis plusieurs jours, différentes sources israéliennes, dont Sport 5 annonçaient son retour au Maccabi Haïfa comme imminent. C’est désormais acté !

Ce transfert, pressenti depuis plusieurs jours, vient d’être officialisé. Le latéral gauche vient donc de signer à nouveau avec le club israélien, champion en titre et engagé cet été en barrages européens. Un retour aux sources pour le joueur, qui avait quitté Haïfa un an plus tôt.

Des indices clairs sur les réseaux sociaux

Pierre Cornud lui-même a entretenu les spéculations : il y’a quelques jours, il a publié une photo sur Instagram à laquelle plusieurs anciens coéquipiers du Maccabi ont réagi. Ilai Hajj lui a souhaité « Bienvenue », Dolev Haziza a posté un sablier symbolisant une annonce imminente, tandis que l’attaquant Saba lui a glissé un message énigmatique : « À bientôt en Hongrie », en référence au lieu du stage de préparation de Haïfa.

Des relations solides entre les deux clubs

Les échanges entre Saint-Étienne et le Maccabi Haïfa sont bons. Après avoir transféré Cornud l’été dernier, les deux clubs ont récemment conclu la venue de Mahmoud Jaber chez les Verts pour 2 millions d’euros. Ce climat favorable facilite aujourd’hui le retour du latéral gauche en Israël.

Son départ permettra à l’ASSE de libérer une place dans son effectif sur le côté gauche, un poste que le club souhaite renforcer durant ce mercato. Le dossier Cornud est désormais clos dans un accord qui semble satisfaire toutes les parties.

Un départ qui satisfait tout le monde

Ce départ ne sera pas un frein pour l’ASSE. Au contraire, le club stéphanois ne s’est pas opposé à ce transfert. Depuis son arrivée dans le Forez, Cornud n’a jamais réussi à s’imposer, ne comptant que 11 apparitions toutes compétitions confondues. Freiné par des blessures, un manque de rythme et de confiance, il n’a jamais justifié l’investissement consenti par le club, symbolisant un échec du premier mercato mené par Kilmer Sports Ventures.

Pour le joueur, ce retour en Israël représente une opportunité de rebondir dans un environnement qu’il connaît bien. Il y a notamment disputé deux saisons pleines, remporté un championnat, disputé la phase de groupes de la Ligue des champions et atteint les huitièmes de finale de la Conference League.