Le doyen de la Ligue 1 s’apprête à tourner une page importante de son histoire. La vente du Havre AC est désormais finalisée, annonçant l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire et le début d’un nouveau chapitre pour les Ciel et Marine.

Après plusieurs semaines de négociations et de spéculations, c’est l’entreprise américaine Blue Crow Sports qui prend officiellement les commandes du club normand. Basée à Houston, la holding possède déjà plusieurs clubs à l’étranger, et vient d’ajouter le HAC à son portefeuille. Vincent Volpe, président et propriétaire depuis 2015, a accepté de céder sa place, mettant fin à une période d’incertitude. Le futur ex-propriétaire du club doyen a annoncé à Paris-Normandie, que cette vente était signée.

Cette transition intervient à un moment crucial pour le club, qui doit combler un déficit estimé à 15 millions d’euros et se présenter devant la DNCG qui doit rendre son verdict ce vendredi. L’arrivée de Blue Crow tombe à point nommé pour rassurer les autorités du football français et garantir une certaine stabilité.

Le HAC intègre une galaxie de clubs

Avec ce rachat, Le Havre devient un nouveau club de Ligue 1 intégré à une stratégie de multipropriété, rejoignant une structure qui possède déjà le CD Leganés (Espagne), Cancún FC (Mexique) et MFK Vyškov (République Tchèque). Pour Blue Crow, cette acquisition représente une vitrine européenne de choix.

Le projet annoncé est ambitieux : mutualiser les ressources, professionnaliser davantage la gestion sportive, et créer des synergies entre les clubs pour mieux détecter, former et valoriser les talents. Un modèle proche de celui de City Football Group ou Eagle Football. Reste à savoir si cette approche saura préserver, voire renforcer, l’identité historique du club.

Une saison charnière en perspective

Sportivement, le défi reste de taille. Le maintien en Ligue 1 s’est joué sur le fil, et l’effectif devra être renforcé pour aborder la nouvelle saison avec sérénité. L’apport de nouveaux investisseurs pourrait offrir un peu de souffle, mais les premières décisions de Blue Crow seront scrutées de près.

L’été 2025 pourrait marquer un renouveau pour le Havre AC, ou une nouvelle période d’instabilité. Une chose est sûre : le futur du club s’écrira à nouveau sous pavillon américain.